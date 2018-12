Eigenaar horecazaak met granaat voor de deur is vaker bedreigd

De eigenaar van de zaak wil zelf liever niets kwijt over het incident. Wel zegt hij dat hij sinds de opening van zijn espressobar, een klein jaar geleden, nooit problemen heeft gehad.

'Enorm geschrokken en ontdaan'

Advocaat Anis Boumanjal zegt dat zijn cliënt enorm is geschrokken en erg ontdaan is. 'Dit is nogal wat: een granaat vastgeplakt op het raam van je zaak. Dit valt in het niet bij bedreigingen die hij meer dan een jaar geleden in de privésfeer heeft gekregen en waar ik verder niets over kan zeggen. Of er een relatie is tussen toen en nu weet ik niet.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Deel van de kerstmarkt ontruimd

Door de vondst van de granaat moest een deel van de kerstmarkt worden ontruimd. Ook de escaperoom die naast Lounge 'n Chill ligt, moest leeg.

'Dat was wel even raar, dat we allemaal snel naar buiten moesten', zegt de eigenaar van de escaperoom. Mensen die op dat moment aan het winkelen waren op de Oude Vismarkt moesten binnenblijven. 'Ik heb heel lang binnen gezeten en ben zó ontzettend geschrokken', vertelt een oude dame als ze rond 18.00 uur weer naar buiten mag.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de granaat op een veilige manier afgevoerd. De politie doet nu verder onderzoek.

