Honderden scholieren volgen workshops over stress

APELDOORN - In Apeldoorn wordt deze maandag voor het eerst een scholierenconferentie gehouden. Het congres is bedacht door een leraar van het Christelijk Lyceum die zag dat leerlingen in de bovenbouw wel wat extra uitdaging kunnen gebruiken. Het thema is stress.

'Vanaf maart zie je sommige leerlingen in de banken wegkwijnen en hun tijd uitzitten tot de zomervakantie', zegt economieleraar Mathijs Nicolai. Een oud-studiegenoot van hem had in Leiden een groot project georganiseerd voor en door leerlingen en Nicolai dacht: 'Volgens mij kunnen wij dat ook.'

De docent legde zijn plan voor aan de directie van het Christelijk Lyceum. 'Zo hebben ze wat te doen en ontwikkelen ze ook nog eens belangrijke vaardigheden voor later', was zijn redenering. Hoewel het lyceum er extra budget voor vrij moest maken, kreeg Nicolai enthousiaste reacties van de school. Het Veluws College Walterbosch deed ook graag mee aan het project.

Mathijs Nicolai over de scholierenconferentie (de tekst gaat door onder de audio):

Thema stress spreekt elke leerling aan

Samen met leerlingen van 6 vwo bedachten Nicolai en een teamleider van het Veluws Collega Walterbosch een thema dat elke leerling zou aanspreken: stress. De ideeën zijn uiteindelijk uitgegroeid tot deze dag in het Apeldoornse theater Orpheus. 650 leerlingen kunnen kiezen uit lezingen en workshops rondom het thema stress.

De nationale kinderombudsman Margrite Kalverboek opent de dag. Zij vertelt over de rol die stress speelt in het leven van jongeren in Nederland. Psychiater en stressonderzoeker Christiaan Vinkers geeft een college over de oorsprong en invloed van stress.

Yogales volgeboekt

Ook voor leerlingen die heel weinig stress ervaren, zijn er dingen verzonnen. Gedragsbioloog Thomas Bionda geeft een lesje over stress bij dieren, er is een workshop stress bij militairen in oorlogsgebieden en twee Leidse studenten komen vertellen over sociale druk in het studentenleven. 'Aan het einde van de dag is er ook een yogales om te ontspannen', vertelt Nicolai. 'Tot mijn verbazing zit die helemaal vol. We hebben zelfs leerlingen moeten teleurstellen!'

Of er volgend jaar een tweede editie van de Apeldoornse scholierenconferentie komt, weet de docent niet. 'Het zou mooi zijn', zegt Nicolai. 'Ik hoop dat ik dinsdag boze mailtjes krijg van andere scholen in Apeldoorn die zeggen: hé, waarom waren wij niet uitgenodigd?'