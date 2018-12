Handbalster Housheer ondanks rol langs de kant dolblij met EK brons

PARIJS - Dione Housheer speelde op het EK handbal in Frankrijk geen minuut, maar genoot met volle teugen van haar eerste grote toernooi. 'Ik ben vooral blij met de ervaring', reageerde de Achterhoekse na de bronzen plak in Parijs.

De 19-jarige Housheer uit Ulft pakte zondagmiddag met het Nederlands team een onverwachte bronzen medaille op het EK. Zonder een minuut te hebben gespeeld weliswaar, maar de blijdschap was er niet minder om.

Rising star

Housheer geldt als een van de grootste handbaltalenten die Nederland momenteel rijk is en werd door de Europese handbalbond EHF voorafgaand aan het EK zelfs genoemd als een van de 'rising stars'. Opgeleid op de Handbalacademie in Papendal behaalde Housheer al twee landstitels met VOC Amsterdam, waarna ze afgelopen zomer vertrok naar de Deense topclub Nykøbing Falster HK.

Oranje

Ook de Deense bondscoach van Oranje Helle Thomsen kon niet meer om Housheer heen. Waar ze vorig jaar December nog op het nippertje afviel voor het WK, kreeg Housheer enkele weken geleden te horen dat ze dit keer wel tot de 16-koppige selectie van de Oranje dames behoorde. Althans, dat dacht ze. Routinier Maura Visser werd door Thomsen op het allerlaatste moment nog toegevoegd aan de groep waardoor Housheer genoegen moest nemen met een plekje op de tribune.

Onverwacht

Voorafgaand aan de laatste wedstrijd van de hoofdronde tegen Duitsland, waarin Oranje een plek in de halve finale kon veiligstellen, werd Housheer dan toch aan de wedstrijdselectie toegevoegd ten koste van Angela Malestein. 'Het kwam voor mij totaal onverwacht, ik had eigenlijk niet meer gedacht dat ik nog speelminuten zou krijgen', vertelt de goedlachse Housheer.

Mooie ervaring

Die speelminuten zouden er inderdaad niet komen, maar toch kijkt ze met veel plezier terug op de gewonnen wedstrijd tegen Duitsland. 'Het is al een hele ervaring om zo'n wedstrijd vanaf de bank mee te maken. Het is alleen maar een hele mooie ervaring dat ik op deze leeftijd al met deze mooie groep mee mag. Dat pakt niemand meer van me af.'

Opgeheven hoofd

'Het was afwachten of ik speelminuten zou krijgen, en het was heel mooi geweest als het zo was geweest, maar het ging vooral om de ervaring. Ik kijk met opgeheven hoofd terug en was er toch een beetje bij. We hebben toch gewoon een bronzen plak', was de Achterhoekse opgetogen.

Vervangster op de hoek

Tegen Frankrijk in de halve finale koos Thomsen toch weer voor Malestein en belandde Housheer opnieuw op de tribune. Daar bleef ze ook in de strijd om het brons omdat er een vervangster voor de geblesseerde Smeets op de hoek moest komen. 'Helle heeft mij goed uitgelegd waarom ze deze keuze maakte, ze wilde met twee rechterhoeken spelen, en ik ben eigenlijk natuurlijk rechteropbouw. Dus ik snap die keuze. Het is topsport, dus daar moet je het uiteindelijk mee doen.'