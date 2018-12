Burgemeester of crimefighter? 'Ik wil mijn zaken weer open'

Volgens eigenaar Adem Geyik van de drie kebabzaken en café Het Alternatief, is de sluiting op zijn minst voorbarig te noemen. 'Niemand had dit verwacht. Met de gemeente had ik altijd een goede relatie. Deze beslissing was echt een shock.' De personeel- en huurkosten lopen gewoon door, dus de sluiting van zijn zaken is naast een emotionele, ook een financiële strop.

Toch zegt burgemeester Bruls genoeg reden te hebben om over te gaan tot sluiting. In een van de zaken werd een wapen aangetroffen, er zou alcohol verkocht zijn aan een minderjarige en Geyik zou zonder vergunning een deel van zijn terras op Plein 1944 hebben opgezet. Onder de noemer 'slecht levensgedrag van de eigenaar' werden zijn zaken daarop gesloten.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder video):

Horecazaken onder de loep

Hoogleraar strafrecht Henny Sackers heeft de indruk dat in het kader van ondermijning serieuzer naar horecazaken wordt gekeken dan jaren geleden. Het zou een verklaring kunnen zijn voor de stijging van het aantal sluitingen de afgelopen tijd.

Of het nu echt een goede ontwikkeling is, vraagt Sackers zich af. 'Het gaat om een hele pittige, economische sanctie. Er is veel voor te zeggen om dat niet aan de burgemeester over te laten, maar aan de economische strafrechter.' Toch lijken burgemeesters er alleen maar meer bevoegdheden bij te krijgen.

Ook in Arnhem zijn de afgelopen periode meerdere ondernemingen gesloten door burgemeester Ahmed Marcouch. Hotel Arnhem Centraal is het meest recente voorbeeld. Die zaak ging dicht naar aanleiding van een veroordeling voor verduistering van 19,5 miljoen euro door de exploitant.

Rechtszaak

De Nijmeegse ondernemer Geyik zegt geen overtredingen te hebben begaan. Het wapen dat in een van zijn zaken werd gevonden was een taser, zo stelt hij. Die lag er uit zelfbescherming. Verder geeft de ondernemer aan dat een klant waaraan alcohol werd verkocht wel degelijk 18 jaar was. 'We hebben alleen niet om legitimatie gevraagd.' Tot slot zou de straatmanager van Plein '44 toestemming hebben gegeven voor een parasol, pas later werd dat een probleem.

De gemeente heeft nog niet gereageerd op de kritiek van Geyik. Maandag treffen ze elkaar in de rechtszaal. De Nijmeegse ondernemer heeft de sluitingen aangevochten en wil zo snel mogelijk weer open.

'Als de burgemeester kan hardmaken dat de zogenoemde regels omtrent zedelijk gedrag zijn overtreden, dan is de uitspraak redelijk voorspelbaar. Dan moet de burgemeester de horecavergunning intrekken, dat is geen keuze maar staat in de wet', aldus Sackers.