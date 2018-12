Van Mieghem: 'Je mag blij zijn dat het geen dubbele cijfers worden'

'We wisten vooraf natuurlijk dat we het moeilijk zouden krijgen, maar 8-0 verliezen dat is te veel. Je komt al snel op een paar goals achterstand, maar dan moet je de schade beperkt zien te houden. Maar we laten het op het einde helemaal lopen, we zaten in één grote rondo en dan wordt het een lastig verhaal', aldus de aanvaller.

Toch had de wedstrijd misschien iets anders kunnen lopen als Van Mieghem de score had geopend. 'Ja, dat was jammer. Maar ik denk niet dat het de wedstrijd heel erg veranderd had. Misschien hadden we dan langer op een goede stand gestaan, maar verder hebben we het gewoon niet goed gedaan. De score is veel te groot.'

Geen dubbele cijfers

8-0 is groot, maar iedereen aan Doetinchemse zijde was natuurlijk bang voor een 10-0 nederlaag of meer. 'Je mag inderdaad blij zijn dat het geen dubbele cijfers worden', vertelt van Mieghem. 'We hadden 1000 dingen anders kunnen doen vandaag, maar volgende week tegen Vitesse moet dat dan echt. Die derby tegen Vitesse wordt ontzettend belangrijk, de motivatie voor die wedstrijd is er al, misschien komen er ook nog wat revanchegevoelens bij.'