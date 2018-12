Ruim 4000 dieren bijeen in sporthal Wijchen

Zondag is de laatste dag van de tentoonstelling en Jos Janssen, voorzitter van de Gelderlandshow - zoals de expositie officieel heet - leidt onze verslaggever rond. Die ziet iets wits en een en al haar in een kooi. Is dit een schaap?

'Je zou het haast zeggen, maar het is echt een konijn', zegt Janssen. Maar waar zit zijn kop dan? Janssen doet wat haar aan de kant. 'Zijn kop zit aan deze kant, en hij heeft twee oren', en na nog wat meer tasten en zoeken in de enorme, witte haarmassa, 'kijk daar zit het oog.'

'Prachtig kruintje'

Ook cavia's zijn in alle soorten en maten present. Janssen haalt een zwarte uit de kooi. 'Kijk, dit is echt de allermooiste van de show. Hij is helemaal vol en groot, met een prachtig kruintje.'

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Na de mandarijneenden komen we bij een Vlaamse reus. Een konijn van 9 kilo. De feestdagen komen er weer aan. 'Dat zou er wel een hele goeie voor zijn, maar ik denk niet dat hij daar voor gebruikt zal worden', lacht Janssen.

'Wat is dit?'

Keurmeester Peter van der Spek wijst op een duif met een grote krop. 'Ik heb dit ras moeten keuren, maar toen ik deze voor mij kreeg, zei ik: wat is dit? Hij is zo mooi', vertelt Van der Spek.

Even verderop maakt keurmeester Jouke van de Siepkamp notities voor een artikel in het Kleindierenblad. 'Over hoe de keuringen van de duiven zijn geweest', zegt de keurmeester, 'over het algemeen waren die goed.'

Zaterdag was de 1-dags keuring van de kleine knagers, zoals dwerghamsters, kleurmuizen, tamme ratten, Syrische hamsters. 'Dat is meestal een 1-dagshow in verband met de temperatuur. Dus die komen maar één dag. En dat is gisteren geweest.' Dus dat heeft de verslaggever allemaal gemist? 'Dat heb je allemaal gemist, helaas ja.'