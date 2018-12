Etemadi schaamt zich: 'Nog nooit acht tegentreffers gehad, ook niet op training'

AMSTERDAM - De Graafschap-doelman Agil Etemadi schaamde zich behoorlijk na afloop van Ajax-De Graafschap. De keeper kreeg maar liefst acht doelpunten om zijn oren: 8-0.

'Ik heb nog nooit acht tegengoals gehad. Zelfs niet op de training, dit is wel een hele grote klap voor ons.'

En dat kwam niet alleen omdat Ajax zo goed was vandaag. De treffers vielen wel heel erg makkelijk. 'Ik vond wel dat we het in fases best goed deden, maar op een gegeven moment ging het heel hard. We lieten ze te vaak schieten, het ging te gemakkelijk', aldus de keeper.

Ajax schoot uiteindelijk 17 keer op goal, uiteindelijk gingen er dus acht ballen in. 'Ik wist van tevoren al dat ik een drukke middag zou krijgen, maar acht goals was echt niet nodig. Het ging op een gegeven moment echt te snel, ik schaam me best wel. Ik heb ook sorry gezegd tegen de supporters.'

Geen 10 door Etemadi

Al is Etemadi misschien wel degene die het minst zijn excuses hoeft aan te bieden. De doelman zorgde er eigenhandig voor dat Ajax niet de dubbele cijfers haalden. 'Ik heb er alles aan gedaan, dat klopt. Maar ze vliegen links en rechts als schietschijf langs je heen, daar moet je dan mee dealen. We moeten dit snel vergeten, volgende week tegen Vitesse is het belangrijker voor ons.'