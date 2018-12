Geen bruiloft of partijen maar racen in zalencentrum Ruurlo

Er wordt bijna niet meer getrouwd en als er al feest gegeven wordt, dan is het vaak niet meer in een zaal, maar thuis of in een tent. En wat doe je dan met zo'n grote lege zaal? Patrick Lehman van De Luifel in Ruurlo heeft de stoute schoenen aangetrokken en opende deze zondag Race Mania.

Uit de hand gelopen jongensdroom

Lehman heeft het afgelopen jaar stad en land afgereisd om racebanen te kopen. Als kind was Lehman al helemaal weg van het racen. 'Ik vond dit vroeger al helemaal te gek. Ik ben begonnen met een kleine racebaan voor het personeel, maar het is een beetje uit de hand gelopen', lacht hij.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

'Ik zou niet weten waar je dit ziet in Europa, volgens mij is het het grootste Slot Car Racing centrum van Europa.' Een jongensdroom die uitkomt. 'Nou...dat ik dit ooit zou hebben, dat had ik zelfs in mijn stoutste dromen niet durven dromen.'

Alsof je op het circuit bent

De zaal, die menig inwoner van Ruurlo vroeger verliet met wellicht een glaasje te veel op na een fantastisch feest, staat nu vol met racebanen. Er staan acht racebanen. In de banen zijn vier sleuven (slots) aangebracht waarin het geleideschoentje van het autootje zich voortbeweegt.

Tekst gaat verder onder de foto.

Het lijkt wel bijna alsof je echt op een circuit bent. Een pitsstraat, tribunes, bomen, vangrails, een ambulance. Aan alles is gedacht. 'Als je het doet, moet je het ook goed doen. En dit is nog maar het begin', vertelt Lehman.

Grote mannen weer even kind

Race Mania is vandaag voor het eerst open. De kinderen vinden het fantastisch, want door Formule 1-coureur Max Verstappen is racen helemaal hip. 'Ik kijk heel vaak naar de Formule 1 op televisie', zegt een van de jongens terwijl hij aan het racen is.

Tekst gaat verder onder de foto.

Maar niet alleen de kinderen vinden het leuk. 'Ik voel me weer even kind. Dit is toch leuk', zegt een volwassen bezoeker.

Van 80 bruiloften naar 80 racepartijtjes

Vroeger werden er per jaar zo'n 80 bruiloften gevierd in het zalencentrum. Lehman hoopt dat hij komend jaar 80 feestjes heeft op de racebaan. 'Die weddenschap heb ik met mijn personeel en dat gaat me zeker lukken.'