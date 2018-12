'Ik wou dat ik een kerstboom was'

'Kun je nog harder bellen', vraagt moeder Geerdink aan Rob wanneer hij aanbelt in Eerbeek. 'Jawel', en wederom drukt Rob op de bel. Rob vertelt dat ze de boom van een man krijgt, of ze een idee heeft van wie. Ze denkt na en zegt: 'ik ben niet meer aan de man'. 'Hij is van uw zoon', verklapt Rob. Dan mag hij toch binnenkomen.

'Ik heb toch al een kerstboom, dat zie je toch'

'Liever een boom met kleur'

In de woonkamer vertelt de 54-jarige John dat hij na het overlijden van zijn vader voor zijn moeder is gaan zorgen en dat doet hij nu al 33 jaar. De 91-jarige moeder hangt samen met Rob de ballen in de boom. Wanneer ze klaar zijn, biecht ze op dat ze wit wel mooi vindt maar liever een boom met kleur had gehad.

Kerstbomenactie

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen.