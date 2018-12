De Graafschap kansloos en keihard onderuit bij Ajax: 8-0

AMSTERDAM - De Graafschap is zondag kansloos onderuitgegaan in de Johan Cruijff Arena. De Superboeren kregen een gigantische kans in de openingsfase, maar misten. Daarna strafte Ajax die misser genadeloos af: 8-0.

EINDSTAND AJAX - DE GRAAFSCHAP: 8-0

90': Afgelopen.

90': 3 minuten extra.

89': 8-0, Blind. Hattrick voor hem.

83': Hoewel het hele stadion op het puntje van hun stoel zit, wachtend op de 8,9 en 10-0, vindt Ajax het wel welletjes.

74': GOAL! Daar is hij weer. Daley Blind schiet nu uit een hoekschop de 7-0 binnen.

74': Dit zegt wel meer dan genoeg.

68': GOAL! Ziyech maakt alweer de 6e van de middag. '10,10,10' klinkt vanaf de tribune. Als het zo doorgaat haalt Ajax misschien de 10-0 ook wel.

66': Serrarens komt in de ploeg voor Nijland. De spits krijgt meteen een kans, maar hij verzuimt alleen te schieten.

65': GOAL! Een prachtige goal is deze. Daley Blind jaagt de bal vol de kruising in, schitterende goal. De Graafschap zit ondertussen in grote problemen.

63': GOAL! Daar is dan de 4-0. Een zwabberbal van Ziyech zorgt ervoor dat Etemadi nu wel kansloos is.

60': Deze oud-Graafschapper heeft vooralsnog weinig in te brengen vandaag. Lasse Schöne levert de bal vooral in bij zijn ploeggenoten.

57': Een vrije trap van Ziyech wordt uitstekend op de lat getikt door Etemadi. Die een grotere score alsnog voorkomt.

55': En weer een kansje voor De Graafschap. Erik Bakker kan zomaar koppen en verrast bijna Onana. Maar de keeper van Ajax redt.

52': Kans voor Ajax. Ziyech haalt uit, maar Etemadi redt stijlvol.

51': Kansje voor De Graafschap. Tutuarima mag ver doorlopen, maar schiet uiteindelijk over.

46': We gaan weer beginnen. Myenty Abena komt bij De Graafschap in de ploeg. Furdjel Narsingh gaat eraf.

45': Rust!

43': Daar had de 4-0 moeten zijn. Maar de meegekomen Matthijs de Ligt schiet de bal op de paal.

39': Het lijkt erop dat Ajax iets aan gas terug neemt. De Graafschap mag af en toe ook de bal een vasthouden.

33': GOAL! Het gaat hard nu. Een voorzet komt voor de voeten van Ziyech die helemaal vrij staat. Het is al 3-0. De Graafschap moet gaan oppassen voor een afstraffing.

30': Schotje Dolberg gaat voorlangs.

25': GOAL! En daar is de 2-0 al. Mazraoui krijgt de bal met een prachtig hakje mee en schiet de bal in de verre hoek raak.

18': GOAL! Daar is hij dan alsnog aan de kant voor Ajax. Ziyech stuurt Tadic diep die de bal via de onderkant van de lat raak schiet.

15': Het is vooralsnog vooral tegenhouden voor De Graafschap, maar mede door Agil Etemadi lukt dat vooralsnog alleraardigst.

10': Ai, ai, ai! Daar had De Graafschap op voorsprong moeten komen. Een afgeslagen corner van Ajax wordt weggewerkt door Narsingh. Van Mieghem mag daardoor alleen op Onana af, maar de buitenspeler is veel te onrustig en schiet te snel, waardoor Onana kan redden. Dit was de kans.

6': Daarna raakt de doelman nog geblesseerd ook. De jonge Jordy Rondeel loopt warm, want eerste doelman Jurjus is ook geblesseerd.

5': Wat een reddingen van Agil Etemadi, die De Graafschap tot drie keer toe op de 0 houdt.

3': Leeroy Owusu is terug bij de club waar hij zijn hele jeugdopleiding doorliep.

1': We zijn begonnen.

14.29 uur: En ook vandaag zorgen de fans van De Graafschap voor een sfeeractie.

14.28 uur: Daar zijn de spelers!

14.22 uur: De spelers zoeken even de kleedkamer op. De laatste instructies om de schade zo beperkt mogelijk te houden vandaag.

14.18 uur: Volgens de stadion speaker zit er vandaag een nieuwe aanvaller bij De Graafschap op de bank: Fabian Ressasens.

14.15 uur: Dit jongetje houdt al 1100 keer de bal hoog. Dat gaat geen enkele Graafschapper vanmiddag lukken.

14.10 uur: Warmlopen is geen overbodige luxe, want zelfs in een gesloten Johan Cruijff Arena is het koud.

14.05 uur: Henk de Jong wordt even kritisch ondervraagd.

14.00 uur: Eén keer in de zoveel jaar mogen ze vanuit Doetinchem de oversteek maken naar het grote Ajax. Daarom reizen er vandaag ook 500 supporters mee.

13.55 uur: De reserves zijn vast begonnen aan de warming-up in de Johan Cruijff Arena.

13.50 uur: Achterhoeker en oud-Graafschapper Klaas-Jan Huntelaar speelt vandaag niet tegen zijn oude ploeg, alhoewel niet in de basis. Hij zit op de bank.



Foto: Broer van den Boom

13.45 uur: De opstelling van De Graafschap is bekend.

Opstelling: Etemadi; Owusu, S. Nieuwpoort, Van de Pavert, Tutuarima; Olijve, Bakker, El Jebli; Narsingh, Nijland, Van Mieghem

13.40 uur: Agil Etemadi (rechts) staat vandaag op doel bij De Graafschap. Hij vervangt Jurjus, die vorige week geblesseerd raakte aan zijn rug.

13.35 uur: Supporter Roel heeft er in ieder geval wel vertrouwen in. Hij zwaaide de bus uit in (een nog besneeuwd) Doetinchem.

13.30 uur: Hoe zouden de spelers naar Amsterdam gereden zijn? In de wetenschap dat Ajax enorm in vorm is en van de week ook nog 3-3 speelde tegen het grote Bayern München.