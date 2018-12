Eerste editie Winter in de Vesting trekt 30.000 bezoekers

ELBURG - De organisatie is dik tevreden over de eerste editie van Winter in de Vesting in Elburg.

Nadat Kerst in de Vesting er dit jaar mee stopte wegens een teleurstellende editie in 2017, nam een groep Elburgers het stokje over. Een kleine 30.000 bezoekers wisten de vernieuwde editie afgelopen vrijdag en zaterdag te vinden. Elburg gaat tijdens het evenement terug naar de sfeer van 1900.

'We konden niet zo goed een inschatting maken van hoeveel mensen er zouden komen, want daarbij is het weer erg bepalend. Maar het was hartstikke droog', vertelt organisator Bertus Wijnne. Hij is meer dan tevreden over de opkomst, ook al was het zaterdag bitterkoud.

'Zonder jullie is het kansloos'

Wijnne: 'Het is een wisselwerking tussen de organisatie en de bewoners. Wij hebben hen uitgedaagd mee te doen en gezegd: het wordt alleen een succes door jullie, want als jullie niet verkleed de straat opgaan, de huizen niet versieren en geen activiteiten organiseren, dan is het kansloos.'

Ook koren en muziekkorpsen uit omliggende plaatsen waren welkom. Zij leverden daarnaast vrijwilligers. Hun verenigingen krijgen voor die inspanningen een deel van de opbrengst van de parkeerkosten, vertelt de organisator. Wijnne is blij met alle hulp die hij kreeg, van bewoners, verenigingen en ook de gemeente.

Geen pizza of shoarma

En hoe nu verder? 'We gaan in januari evalueren, dan hebben we de tijd om alles even te laten bezinken en realiteitszin terug te krijgen.' De voortekenen zijn gunstig: mensen waren enthousiast en Wijnne denkt dat Winter in de Vesting ook financieel zwarte cijfers heeft gedraaid. De balans moet nog wel worden opgemaakt.

Het grootste verschil met Kerst in de Vesting is volgens de Elburger dat mensen en verenigingen 'losser' worden gelaten in wat zij doen en hoe zij dat organiseren. 'Zolang het maar niet uit deze tijd is, zoals standjes met telefoonartikelen, of pizza en shoarma.'

