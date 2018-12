Deel dit artikel:













Man zwaargewond na steekpartij in café Nijmegen Foto: Ginopress

NIJMEGEN - Een 22-jarige Nijmegenaar is in de nacht van zaterdag op zondag zwaargewond geraakt bij een ruzie in een café in zijn stad. Hij moest met spoed naar het ziekenhuis en werd direct geopereerd. Hoe het nu met hem gaat is onbekend.

Het slachtoffer was in een café aan de Horstacker in de wijk Lindenholt. De politie kreeg de melding vanuit het café en ging met meerdere agenten naar de plek van de steekpartij. Volgens de politie was de situatie daar nogal hectisch en chaotisch. Daarom werd van iedereen de identiteit genoteerd. De politie heeft de zaak in onderzoek en sprak met meerdere aanwezigen. Hoe het conflict is ontstaan en wie er heeft gestoken, is nog onduidelijk. Wie meer weet over het incident, kan zich melden bij de politie. 💬 WhatsApp ons!

