Marijke (90) pakt wereldrecord, roeivereniging De Waal apetrots

NIJMEGEN - Ze is niet het jongste lid van de vereniging. Zeker niet. Maar de 90-jarige Marijke van den Berg uit Nijmegen haalde vorige week op de Nederlandse kampioenschappen indoorroeien in Amsterdam wel even het wereldrecord op de twee kilometer binnen. Tijd voor een feestje dus.

In totaal deed Marijke er 12.25 minuten over. Die prestatie willen ze bij haar roeivereniging RV de Waal in Nijmegen niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Daarom hebben de leden hun Marijke deze zondag in het zonnetje gezet.

'Heel bijzonder'

De voorbereidingen op het NK indoorroeien in Amsterdam nam de roeister op leeftijd bloedserieus. 'Ze heeft er weken voor getraind', zegt Simone Pulles van RV de Waal. 'Op deze leeftijd nog zo actief trainen en presteren, dat is heel bijzonder.'

Ook andere leden van de roeivereniging zetten vorige week in Amsterdam een goed resultaat neer, maar de prestatie van Marijke is extra bijzonder. Ze had dertig jaar niet meer geroeid, totdat ze zich deze zomer als lid aanmeldde bij de roeivereniging.

Eerbetoon aan man

Marijke begon op haar zestiende met roeien en stopte daar pas op haar zestigste mee. Bij de roeivereniging in Delft, waar zij destijds begon, leerde de Nijmeegse ook haar man kennen. Hij nam in 1948 zelfs deel aan de Olympische Spelen in Londen.

Haar man overleed drie jaar terug, op 91-jarige leeftijd. Dat Marijke het roeien nu weer heeft opgepakt doet ze voor haar man. Ook de titel van afgelopen weekend is een eerbetoon aan haar overleden echtgenoot.