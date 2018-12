Oussama Darfalou: vandaag stonden we er echt

ARNHEM - Met een knappe goal achter zijn standbeen besliste Oussama Darfalou de wedstrijd van Vitesse tegen VVV.

"Ja, scoren is mijn werk. Hilary Gong gaf mij een goeie voorzet en ik maakte hem lekker af. Vandaag stonden we er echt. We waren er klaar voor en hebben geknokt voor de zege."

De spits beseft dat Vitesse deze overwinning heel hard nodig had. "Ja, de laatste twee wedstrijden waren niet best van ons. Daarom is het niet makkelijk. Vergeet niet dat we bijna aan het einde van de eerste seizoenshelft zijn, dan gaat de vermoeidheid ook meetellen. Morgen zijn we vrij en kunnen we even bijkomen. Daarna moeten we ons voorbereiden op de bekerwedstrijd en de laatste wedstrijd van dit jaar voor de competitie. Daarna ga ik terug naar Algerije om lekker uit te rusten bij mijn familie. Dan kom ik terug voor de tweede seizoenshelft."