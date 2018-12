Slutskiy tevreden en geïrriteerd na zege Vitesse

ARNHEM - Trainer Leonid Slutskiy was tevreden over de zege van Vitesse op VVV.

Maar de Rus was ook geïrriteerd door iets wat structureel fout gaat bij zijn ploeg. "Zij maakten ten onrechte gelijk, nadat wij veel kansen lieten liggen. Maar ik begrijp echt niet hoe wij een clean sheet kunnen krijgen. Het gebeurt ons zo vaak dat wij een onnodig doelpunt tegen krijgen. In de rust zei ik nog dat 1-0 niet genoeg was en dat we een tweede doelpunt moesten maken. Maar ik ben wel tevreden met het antwoord van de ploeg na de 1-1. Hilary Gong was als invaller daarbij heel belangrijk. Hij was eindelijk fit en met hem erbij hebben we nog meer variatie voorin."

Ook genoot Slutskiy van uitblinker Martin Ødegaard. "Ja, het was een ongelooflijke wedstrijd van hem. We hadden deze drie punten echt nodig. Ik was ook echt blij met de kwaliteit die we leverden, behalve dan bij die tegengoal."

Kozakken Boys klinkt als een Russische naam Leonid Slutskiy

Donderdag wacht Vitesse een belangrijke bekerwedstrijd. "Kozakken Boys klinkt als een Russische naam. Maar veel mensen denken dat het makkelijk wordt, maar dat is zeker niet zo. Het is vaak juist lastig als amateurs tegen een profteam spelen. Het wordt een moeilijke wedstrijd, maar ook heel belangrijk."