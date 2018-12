Ome Jan werkt al 60 jaar in de pepernotenfabriek maar peinst er niet over om te stoppen

De 84-jarige Jan Schaap begon in 1958 in de pepernotenfabriek. 'Het ging toen een beetje langzamer, omdat alles met de hand werd gedaan', blikt hij terug. Nu, 60 jaar later, is de fabriek nog steeds zijn lust en zijn leven. 'Het is wel zwaar hoor, maar we houden vol', zegt de hoogbejaarde werknemer terwijl hij in de weer is met een afvalcontainer.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video):

Hoewel de koekjesfabriek in die 60 jaar compleet is veranderd, is Jan de stabiele factor in het bedrijf. Ook fietst hij nog altijd vanuit Ermelo naar de fabriek, een rit over 10 kilometer.

Dag in dag uit

Volgende week wordt Jan 85, maar zijn baas laat hem niet gaan. 'Hij werkt natuurlijk al 60 jaar hier, dag in dag uit. Als hij er een keertje niet is, maken we ons ongerust, maar dan zegt hij: dat is toch helemaal niet nodig meisje, dat komt helemaal goed', lacht Gerda Postema van de fabriek.

Volgende week woensdag krijgt Ome Jan contractverlenging. Met een feestje, zoals dat hoort bij een werknemer van 85 jaar.

