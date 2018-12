Wereldrecord Vera de Muis schilderen ruim gehaald

NUNSPEET - Het wereldrecord schilderen met een kwast is zaterdag in Nunspeet verbroken. 133 kinderen hebben tegelijk Vera de Muis geschilderd op het Marktplein in het dorp.

Marjolein Bastin, de bedenkster en illustratrice van Vera de Muis, was ook bij de recordpoging aanwezig. Haar 75ste verjaardag werd zo op grote wijze gevierd.

Na Lang zal ze leven te hebben gezongen met het Elspeets Fanfare Korps als begeleiding, kregen alle kinderen een oliebol. Daarna luidde Bastin het begin van de wereldrecordpoging in met een slag op de gong.

'Ik vind het heel leuk, want ik teken Vera de Muis voor kinderen. Ik zie hier nu eindelijk al die kinderen', sprak Bastin. Ze voegde daaraan toe dat voor hen alles mogelijk is. 'De muis bestaat ook echt, ze woont in het museum, in het blauwe huisje.'

Ook burgemeester Breunis van de Weerd is enthousiast. 'We hebben heel wat talent in de samenleving. En het is zo koud, iedereen staat te rillen, maar de kinderen hoor je nergens over.' Er bestond geen twijfel over of het record van 80 schilderaars verbroken zou worden, dankzij duidelijke afspraken en toezicht van notaris Pieltjes.