VIDEO: Bosnische hondjes hebben na jaren van ellende liefdevol thuis

Zaterdagochtend werden ze door de dierenasiel-medewerkers naar hun nieuwe baasjes in Epse gebracht. De hondenbroertjes Leo en Kevin vinden het nog allemaal spannend, hun nieuwe thuis.

Een prima stek, volgens Wilma de Joode van het dierenasiel: 'Als je ziet hoe groot het is, alles is afgezet. Ze kunnen lekker buiten, ze kunnen binnen. Dit gun je iedere hond.' De geadopteerde hondjes lijken dan ook content met hun nieuwe plek en hun nieuwe baasjes. 'Wij zijn heel blij dat ze er zijn. Het is mooi om te zien, dat ze al zo van de tuin genieten', zegt de nieuwe bazin Majorie.

Bekijk hier de reportage over de hondjes (tekst gaat verder na de video):

Veel liefde

Eerder op de dag viel het afscheid nemen van de hondjes zwaar bij Wilma van het dierenasiel in Bruchem. 'Als ik er al aan denk, dan word ik heel emotioneel', zegt een zichtbaar aangedane Wilma. Het zijn dan ook speciale hondjes die veel liefde kregen van Joke en haar collega's.

Jarenlang zaten ze in het asiel in Bosnië. Het hondje Leo kreeg een zware hernia en kon alleen in Nederland geholpen worden. Broertje Kevin ging natuurlijk mee. 'Kevin was heel bang. Die konden we het eerste half jaar niet aaien. Nu vindt hij het heerlijk om geaaid te worden en gaat hij op zijn rug liggen. En Leo vindt het nu ook heerlijk en die kan nu lopen. Als je zover met zulke hondjes bent gekomen, dan gaan ze echt wel in je hart zitten.'

Epileptische aanvallen

Bij de nieuwe baasjes wordt het Leo even te zwaar en krijgt hij één van zijn epileptische aanvallen. 'Dat kan komen dat hij nu getriggerd wordt door alle spanningen', legt Wilma uit, terwijl ze het hondje kalmeert met sussende woordjes en haar hand over de ogen van Leo heeft.

Na een paar minuten is hij weer helemaal in orde. Majolein reageert nuchter: 'Ja, ze hebben natuurlijk al een geschiedenis en je neemt ze met alles wat bij ze hoort'. Een lachende Wilma: 'Ja, want als het niet goed was geweest dan had ik ze weer mee teruggenomen.'

Zie ook: Asielhondjes Leo en Kevin vinden na acht jaar eindelijk een thuis