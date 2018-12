De eerste echte kerstboom voor Amber

Amber is getroffen door een hersenbloeding, een herseninfarct en is geboren met een zuurstoftekort. Hierdoor heeft ze blijvende schade aan haar bewegingsapparaat. 'Mijn eerste echte kerstboom', roept ze naar Frank van Dijk als hij bij haar aanbelt. Samen versieren ze de kerstboom.

'Leuk idee voor motorisch gestoorde'

'Jullie hebben wel een leuk idee bedacht voor een motorisch gestoorde', grapt Amber naar Frank wanneer ze een kerstbal in de boom probeert te hangen.

Amber, die gelukkig in het bezit is van een beetje humor, heeft geen makkelijk jaar achter de rug. Ze is gaan studeren, maar door haar beperking is ze afhankelijk van anderen. Als zij haar niet kunnen helpen met aankleden, dan ligt Amber de hele dag in bed. Uiteindelijk heeft ze nu haar woonplek in Arnhem gevonden. Met haar geheel in kerst versierde woning gaat ze een mooie kerst tegemoet.

Kerstbomenactie

Binnenkort is het weer zover. Dan zitten we met zijn allen bij de kerstboom om samen de meest gezellige tijd van het jaar te vieren. Voor sommige mensen is het ook een maand van zorgen. Omroep Gelderland geeft daarom in de maand december kerstbomen weg aan mensen die extra aandacht verdienen.