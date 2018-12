Strijdvaardige eigenaresse van afgebrand bedrijf Kesteren: 'Janken, danken en doorgaan'

KESTEREN - Eigenaresse Hannie Roodbeen van het afgebrande bedrijfspand in Kesteren is strijdvaardig. Samen met haar echtgenoot Henk wil ze de draad snel oppakken. Het paar bedankt alle hulpverleners voor de massale inzet tijdens de verwoestende brand van vrijdagmiddag.

'Ik vind het heel heftig om het bedrijf zo te zien. Maar we zijn heel dankbaar dat er geen ongelukken hebben plaatsgevonden', zegt Roodbeen een dag na de grote brand die een koelloods volledig in de as legde. In de loods werden bevroren champignons opgeslagen. 'Als je dit zo ziet, vraag je je af hoe en het kan en waarom?'

'Janken, danken en doorgaan'

Roodbeen en haar man willen ondanks de grote ravage op hun terrein niets van een slachtofferrol weten. 'We zeiden gisteravond direct tegen elkaar: janken, danken en doorgaan', vertelt de mede-eigenaresse. Na een moeilijke nacht staat de dag vooral in het teken van danken. 'De brandweer heeft fantastisch werk geleverd, wij hebben enorm veel respect voor hen en zijn ze erg dankbaar.'

Emoties bij medewerkers

De verwoestende brand is niemand in de koude kleren gaan zitten. Vooral het personeel is geraakt door de vuurzee, zegt Hannie: 'Voor onze mensen is het heel heftig, ze werken daar en hebben allemaal feeling met de champignons. Vanochtend waren ze nog steeds heel erg emotioneel en dat doet ons natuurlijk ook wat', verzucht ze.

'We gaan hoe dan ook verder'

Hoe het verder moet, is onduidelijk. 'Ik weet het niet, mijn man zit druk in gesprek en zal ongetwijfeld met een plan komen. Er zijn geen gewonden gevallen, wij zijn gezond en het bedrijf is dat ook. Dat gevoel heeft iedereen en dat geeft kracht. We gaan hoe dan ook verder.'

