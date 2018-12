Nijmegenaar is mascotte van NEC én raadslid

Het is een gure, koude vrijdagavond als Broeren zich vroeg bij het Goffertstadion meldt. Een belangrijke thuiswedstrijd tegen MVV staat op het programma. Medewerkers zegt hij vriendelijk gedag om vervolgens snel de kleedkamer in te verdwijnen. Eén keer per twee weken is Jean-Paul geen Jean-Paul, maar Bikkel, de clubmascotte van NEC. Als het pak aan is kan Broeren eindelijk naar de kinderen, die hem dan al op staan te wachten. 'Dit is voor mij echt ontspanning', zegt hij.

Twee avonden ervoor zit de Nijmegenaar nog in een debat over vuurwerkvrije zones met burgemeester Hubert Bruls. 'Het zou hypocriet zijn als ik voor vuurwerkvrije zones zou zijn. Ik hou van vuurwerk', betoogt hij. Via Ben van Hees komt Broeren ongeveer zes jaar geleden bij Stadspartij DNF terecht. In eerste instantie werkt hij als fractievolger op de achtergrond, sinds de huidige raadsperiode is Broeren ook echt raadslid. 'Ik kan echt iets voor de stad betekenen. Je ziet steeds meer onvrede. Mensen lopen in allerlei landen met gele hesjes aan. Een paar jaar geleden, voordat ik de politiek in ging, had ik ook zo'n hesje aan kunnen trekken. Maar ik besloot om er zelf wat aan te gaan doen', vertelt hij gepassioneerd.

'Mooiste stad van de wereld'

Over het thema brandveiligheid is het raadslid misschien wel het meest trots: 'Ik heb aangehaald dat Nijmeegse complexen niet brandveilig zijn. Daar heb ik de landelijke pers mee gehaald en de minister mee in beweging gekregen. Als iemand van de Stadspartij in de mooiste stad van de wereld, heb ik het toch mooi voor elkaar gekregen.'

Waar Broeren zich in de politiek profileert als de man wat betreft veiligheid, loopt het bij NEC allemaal minder rooskleurig. De Nijmegenaren hebben het al een tijdje lastig en ook tegen MVV wordt er verloren met 0-1. NEC staat inmiddels op de elfde plek in de Eerste Divisie. 'Binnen tien jaar spelen we gewoon weer Europees voetbal', zegt Jean-Paul, ofwel Bikkel, hoopvol tijdens de wedstrijd. Op de tribunes uiten supporter inmiddels hun onvrede met spandoeken en gefluit.

Werkweek van zeventig uur

Alle werkzaamheden bij elkaar opgeteld leveren een werkweek van zestig tot zeventig uur op voor Broeren. 'Ja, ik heb ook nog een gezin met vier kinderen. Ik hou van drukte en mensen om mij heen. Dat houdt me op de been', vertelt hij. De Nijmegenaar moet niet denken aan stoppen, al valt zijn zoon af en toe in als Bikkel bij NEC. 'Nijmegenaar zijn is een gevoel. Dat zit diep van binnen. Nijmegen zit in je hert', besluit hij.