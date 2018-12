Misbruikte ex-voetballer aan de slag om seksueel grensoverschrijdend gedrag aan te pakken

ARNHEM - Renald Majoor wordt ambassadeur van het NOC*NSF en gaat zich hardmaken tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag in de sportwereld. Het sportinstituut wil met Majoor zorgen voor meer bewustwording en meldingsbereidheid in de sport.

Majoor werd als 12-jarige jeugdspeler van Vitesse zelf misbruikt door zijn elftalleider en richtte vorig jaar de stichting De Stilte Verbroken op om grensoverschrijdend bedrag bespreekbaar te maken en uit te bannen.

Het NOC*NSF ziet in hem een sterk en inspirerend persoon om misbruik tegen te gaan. 'Het is mooi en belangrijk dat hij bereid en in staat is zijn eigen ervaringen en zijn energie in te zetten in de strijd tegen het grensoverschrijdende gedrag dat helaas ook in de sport nog steeds voorkomt', zegt algemeen directeur Gerard Dielessen.

Drastische maatregelen

Majoor zelf is blij met de kans om zijn strijd tegen seksueel misbruik door te zetten. 'Kinderen moeten veilig kunnen sporten. Dat is minder van vanzelfsprekend dan het lijkt en dus moeten er drastische maatregelen worden genomen om misbruik in de sportwereld terug te dringen', stelt de oud-voetballer in een verklaring. 'Om die reden sta ik op, als ambassadeur en met mijn stichting De stilte Verbroken, om veilig sporten voor ieder kind te realiseren.'

Het ambassadeurschap richt zich voornamelijk op het vertellen van zijn persoonlijke verhaal en maken van voorlichtingsmateriaal waarmee bewustwording en meldingsbereidheid in de sport kan worden vergroot.

