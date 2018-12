Broertjes Andropov nemen afscheid van vriendjes in detentiecentrum

CULEMBORG - Maksim en Dennis Andropov worden zaterdagmiddag officieel uitgezet naar Oekraïne. De broertjes woonden lange tijd in Culemborg en probeerden met veel steun van anderen de uitzetting te voorkomen. Nu ze toch naar het land van hun ouders moeten, hebben ze vrijdagmiddag afscheid genomen van hun vriendjes.

'De jongens zijn heel erg zenuwachtig, Dus het was heel mooi dat ze afscheid konden nemen van hun vriendjes', verzucht Susanna van Citters namens het Burgerinitiatief Kinderpardon Culemborg. 'Ze hebben uitgebreid gepraat en gespeeld in een ruimte met onder meer een drumstel en speelgoed. Er is ook heel duidelijk aan elkaar beloofd dat het afscheid niet voor altijd is.'

Van Citters is ondanks de omstandigheden blij met het menselijke verloop van het afscheid in het detentiecentrum. 'De vorige keer verliep het anders, toen was het afscheid heel kil.'

'Vriendjes onder indruk van gevangenis'

De 14-jarige Maksim en 10-jarige Dennis zaten sinds hun aanhouding afgelopen woensdag vast in het Detentiecentrum in Zeist in afwachting van hun uitzetting. De vriendjes van de jongens waren volgens Van Citters onder de indruk van 'de gevangenis, want zo zagen zij het'.

De laatste wens van de jongens, het zien van tv-presentator Tim Hofman, is niet ingewilligd. Hofman wilde graag naar Zeist komen, maar het detentiecentrum zat niet op zijn komst te wachten. 'Dat was heel jammer, het was echt hun laatste wens', zegt Van Citters. 'Ook hebben ze geen afscheid kunnen nemen van hun oom en tante.'

Niet geboeid in het vliegtuig

Maksim en Dennis worden zaterdagmiddag begeleid door twee zelfgekozen medewerkers van de Dienst Terugkeer en Vertrek. De vorige keer toen de jongens uitgezet werden, moest de oudste handboeien om in het vliegtuig. Voor de uitzetting van vandaag is afgesproken dat dit niet zal gebeuren, stelt Van Citters. 'De jongens hebben ook gevraagd of de begeleiders minstens twee rijen achter ze willen gaan zitten. Als het goed is, wordt daar naar geluisterd.'

Zorgen over aankomst in Kiev

Hoewel de kinderen begeleid worden tijdens hun uitzetting, zijn er grote zorgen over de aankomst in Kiev. 'De kinderen worden tot aan de douane begeleid en moeten het daarna maar zelf uitzoeken. Het is volstrekt onduidelijk wie de jongens met hun bagage door het vliegveld leidt', zegt Van Citters gefrustreerd. 'Olga, de moeder van Maksim en Dennis, heeft alleen een brief ontvangen met de tijd waarop ze vliegen en verder niets.'

Het vliegtuig met de jongens vertrekt om 13.10 uur vanaf Schiphol.

