Het gaat sneeuwen, dus pas goed op als je de weg op gaat

WAGENINGEN - Automobilisten moeten vanaf zaterdagavond rekening houden met gladheid door winterse neerslag.

Volgens het KNMI bereikt de neerslagzone in de loop van de avond het zuidwesten van ons land. Daar valt als eerste (natte) sneeuw en lokaal is daar ook kans op ijzel of ijsregen. In de rest van het land wordt enkele uren later sneeuw verwacht, op veel plaatsen kan een tot drie centimeter vallen. De kans op gladheid is daarom groot.

Bekijk de video. De tekst gaat daaronder verder.

Sneeuwdekje

In Gelderland valt de sneeuw dus pas gedurende de nacht. De sneeuw valt bij ons bij temperaturen rond het vriespunt en daardoor kan een dun sneeuwdekje (tot circa drie centimeter) ontstaan.



(tekst gaat verder onder de afbeelding)

Voor zondag geldt code geel in heel Nederland. Er is voor onze provincie voor vandaag nog geen officiële weercode afgegeven. Afgelopen nacht viel het nog mee met de winter. Het was wel koud, maar de ruiten van de auto hoefden de meeste automobilisten niet te krabben.