Patatas bravas met wildragout

Recept 8 personen.



Ingrediënten:

2 grote vastkokende aardappels

50 g boter

2 uien

2 teentjes knoflook

40 g bloem

350 ml wildbouillon

2 laurierblaadjes

400 g wildpoulet

1 prei

250 g paddenstoelenmix

olijfolie

350 ml room

½ bosje bladselderij



Bereiding:

Boen de aardappels onder stromend water goed schoon en wikkel ze vervolgens apart van elkaar in aluminiumfolie en pof ze in de oven op 180 graden 45 minuten.



Maak een roux door de boter te laten smelten in een ruime pan. Maak de uien schoon en snipper deze. Pel en hak de knoflook. Voeg de ui, knoflook en bloem toe aan de boter en laat in circa 2 minuten garen. Voeg al roerende de wildbouillon en de laurier toe en laat dit circa 5 minuten koken. Verhit een scheutje olie in een koekenpan en bak het wildpoulet in circa 5 minuten bruin. Voeg deze toe aan de ragout.



Snijd het wit van de prei in halve ringen. Maak de paddenstoelen schoon en snijd in gelijke stukken. Verhit in de koekenpan van het vlees een scheutje olie en bak de prei en paddenstoelen in circa 4 minuten gaar. Voeg ze toe aan de ragout.

Voeg de room als laatste toe en kook de ragout nog circa 5 minuten. Breng het geheel op smaak met een beetje zout en versgemalen peper. Pluk de selderij en hak deze fijn. Zodra de gepofte aardappels uit de oven komen laat ze iets afkoelen en snij ze doormidden, zodat 2 helften ontstaan en hol ze met een parisienneboor uit, zodat een bakje ontstaat.



Opmaak/garneren

Schep de ragout in de bakjes en bestrooi met de selderij.