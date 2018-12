Van Eijden kan nieuwe blamage NEC niet verklaren

NIJMEGEN - NEC-aanvoerder Rens van Eijden kon de blamage tegen MVV niet verklaren.

"Nee...nee. Nee. Ik sta hier voor de zoveelste keer en dacht dat we de stijgende lijn te pakken hadden. Dan val je nu natuurlijk weer flink weg. De tegengoal die voorkomen had kunnen worden. En we hebben ook veel te weinig gedaan."

Het publiek ging na afloop flink tekeer. "Ja, ik denk dat de wedstrijd en de stand voor zich spreken. Logisch dat ze zich roeren. Maar we hebben elkaar nodig, ook de supporters. Het is geen makkelijke periode op het moment. Wij willen meer en beseffen zelf ook dat dit zeker niet genoeg is. We hebben nog één wedstrijd waarvoor we ons weer op moeten richten."