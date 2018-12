NEC-trainer Jack de Gier niet bezig met eigen positie

NIJMEGEN - Door de dramatische serie van NEC neemt de druk op Jack de Gier toe.

Voorlopig maakt de trainer zich nog geen zorgen over zijn eigen positie. 'Nou ja, daar heb ik toch geen invloed op verder. Ik hou mij bezig met het team en probeer tot winnen te komen. De rest daar kan ik mij niet druk om maken.'

De Gier schrok wel van de wijze waarop NEC door de ondergrens zakte tegen MVV. 'Ja, dat kun je wel stellen. Ik moet echt op zoek naar de juiste woorden. Dit is gewoon niet goed genoeg. We hebben de hele week hard getraind, maar daar zie je niks van terug op het veld. We creëren zo weinig, spelen in zo'n laag tempo. Voetballend was het niet goed genoeg, als team niet en individueel ook niet. Onverklaarbaar hoe het in één keer weg ebt in zo'n wedstrijd. We hebben in de rust gezegd dat het intenser moet met meer gif, maar dat zie je niet terug.'

foto: Broer van den Boom

NEC staat slechts elfde. 'Ja, dat is zeker zorgwekkend. De cijfers liegen niet. We verwachten telkens na één of twee wedstrijden dat we een serie neer kunnen zetten. En dat je nu goed de winterstop in kunt gaan en aansluiting kunt houden. Dan zie je ook uitslagen op andere velden, maar we moeten nu alleen naar onszelf kijken. En het is niet goed genoeg.'