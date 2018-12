Roze kerstmarkt in centrum van Arnhem: 'Kerstmis is voor iedereen'

ARNHEM - Een kerstmarkt met extra veel blingbling. Dat is wat bezoekers van het centrum van Arnhem dit weekend aantreffen op het Jansplein. Aanjagers van de 'Winter Avenue' is het vorig jaar mishandelde stel Ronnie en Jasper.

Het Jansplein moet een plek worden waar iedereen kerst kan vieren. 'We wilden iets leuks organiseren voor de gay-community in Arnhem én iedereen daaromheen', vertelt Ronnie in De Week van Gelderland. 'Het wordt geen overdreven roze kerstmarkt, maar er zal natuurlijk wel een tintje LHBT te merken zijn'.

'Homoseksualiteit hoort bij Nederland'

Ronnie en zijn vriend Jasper organiseren de markt samen met de Vereniging Gay Arnhem. 'Nederland is niet zo tolerant als we allemaal denken en zeggen', vervolgt Ronnie. De markt moet volgens hem niet de nadruk leggen op dat homo's anders zijn. 'Wij willen juist laten zien dat homoseksualiteit heel normaal is en bij Nederland hoort.'

Dragqueens

'Winter Avenue' kenmerkt zich niet alleen door extra veel blingbling. Er is onder meer een sneeuwkanon op het plein geplaatst en de verkiezing Miss Drag Gelderland 2019 nadert er zijn ontknoping. 'Het zal allemaal net wat chiquer zijn dan andere kerstmarkten. Bij ons zie bijvoorbeeld je geen marktkramen, maar typische kersthuisjes.'

'Gelukkig is er glühwein!'

Terwijl Ronnie niet uitgepraat raakt over de markt, is zijn vriend Jasper iets minder enthousiast. 'Ik hou eigenlijk niet van kerstmarkten, maar ik ga altijd wel mee omdat Ronnie het leuk vindt', lacht hij. 'Maar gelukkig is er op onze kerstmarkt veel glühwein.'

Zware mishandeling

Het Arnhemse koppel kwam vorig jaar groot in het nieuws na een mishandeling door vier jongens op de Mandelabrug. De zaak zorgde voor veel opschudding in het hele land.

