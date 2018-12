Verdachte poging doodslag Dominee begrijpt rechtszaak niet: 'Hij speelt dit niet'

De man kon de rechtszaak moeilijk volgen, zegt zijn advocaat. Dat zou te maken hebben met hersenschade die hij door de hartaanval of de coma heeft opgelopen. 'Ik ben realistisch genoeg om tegen mijn cliënt te zeggen dat er voldoende bewijs tegen hem is, maar feit is dat meerdere deskundigen zeggen dat hij dit niet speelt', zegt de advocaat van pianostemmer Wijnand B., Jan Peter van Schaik, vrijdag in de Week van Gelderland. 'Hij is echt niet in staat om dit te begrijpen.'

Daarnaast vraagt Van Schaik zich ook nog steeds af of je iemand wel moet veroordelen als hij zelf niet meer weet wat er gebeurd is. De 51-jarige pianostemmer kreeg van de rechter onlangs een jaar cel en tbs met dwangverpleging opgelegd voor zware mishandeling van dominee Ebi Wassenaar uit Rhenoy. Afgelopen week werd bekend dat Wijnand B. in beroep gaat tegen zijn veroordeling, nadat eerder ook het Openbaar Ministerie (OM) in beroep was gegaan.

Begrip

De advocaat van de verdachte hoopt dat de extra tijd die het in hoger beroep gaan oplevert hem helpt om van zijn cliënt duidelijk te krijgen wat hij precies wil. Van Schaik hoopt dat zijn cliënt dit op een helder moment kan aangeven, maar denk niet dat dit gaat gebeuren. 'Hij kan slecht praten, begrijpt veel niet en vergeet dingen snel. Ik hoop dat hij meer besef gaat krijgen, ook voor het slachtoffer, maar als je de deskundigen hoort is die hoop ijdel.'

Goede uitspraak

Het OM maakte eerder al bekend de straf te laag te vinden. De pianostemmer kreeg een lagere straf dan geëist, omdat de rechtbank niet bewezen acht dat de verdachte een vooropgezet plan om de dominee te vermoorden. Tegen B. was acht jaar en tbs met dwangverpleging geëist. 'De rechtbank heeft wat mij betreft een goede uitspraak gedaan, maar omdat ik niet weet wat mijn cliënt ervan vindt heb ik nu beroep aangetekend', aldus Van Schaik.

