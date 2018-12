'Ik ben niet zo groot en sterk als ik altijd dacht': Ernst Daniël Smid en dochter Coosje maken persoonlijke theatervoorstelling

Het wordt een kleine en knusse voorstelling. 'Zo bereiden we het ook voor. We zitten vaak avonden lang aan de keukentafel, met een glas wijn of bier. Dan luisteren we samen liedjes', vertelt Coosje in De Week van Gelderland. 'Hij laat mij van alles horen en ik haal er ook wat meer moderne muziek bij.' Vader en dochter hadden een totaal verschillende muzikale opvoeding. Ernst Daniël: 'Coosje is jong, ik ben nu 65. Mijn ouders draaiden muziek uit de crisistijd. Ik ben christelijk opgevoed, dus christelijke liederen kwamen ook voorbij. Coosje groeide op in de tijd van Linda, Roos en Jessica en de Spice Girls.'

TV Masqué

Toch zijn er muzikaal veel raakvlakken. Coosje: 'De allereerste keer dat ik optrad, was in het programma TV Masqué. Ik zong een nummer van mijn vader: 'Ik hou van jou', samen met Marco Bakker. Dat lied maakte dat ik zangeres wilde worden.' De beelden van de zingende 11-jarige Coosje emotioneren Ernst Daniël. 'Ik ben niet meer zo groot en sterk als ik altijd dacht te zijn. Ik herken meer de vrouwelijke kant in mezelf, ik ben makkelijker te ontroeren. Dat zie je in de voorstelling ook terug. Als je die hebt gezien, weet je wie ik ben.'

Ernst Daniël Smid en dochter Coosje Smid, foto: Omroep Gelderland

Kwetsbare vader

Ook vader en dochter leren elkaar dankzij 'Ik zou je het liefst in een doosje willen doen' beter kennen volgens Coosje. 'Ik heb ontdekt dat de vader die ik nooit zag huilen, ook een kwetsbare man is. Een vader met veel gevoel. Het allerleukst aan deze voorstelling is voor mij onze samenwerking.' Ernst Daniël: 'Vroeger was ik vaak weg, maar nu wil ik dat mijn kinderen weten wie hun vader is.'

Jij mag bij mij

Ernst Daniël en Coosje geven in de uitzending vast een voorproefje van hun voorstelling. Ze zingen hun versie van 'Mag ik dan bij jou' van Claudia de Breij. Ernst Daniël: 'Dit lied gaat over steun. Wees er voor elkaar! De enige zin waar ik moeite mee heb is: Als ik bij jou mag, mag jij ook bij mij. Dat gelijk oversteken hoeft van mij niet. Het mag onvoorwaardelijk: Al mag ik niet bij jou, jij mag wel bij mij.'