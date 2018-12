Burgemeester leeft mee met eigenaar afgebrand pand Kesteren: 'Dit zou een topmaand zijn'

KESTEREN - Burgemeester Jan Kottelenberg van de gemeente Neder-Betuwe reageert geschrokken op de brand die vrijdag een pand van Van Soest Champimer Holding in Kesteren deels in de as legde. Kottelenberg sprak in de middag met de eigenaar van het pand. Die is behoorlijk ontdaan.

Kottelenberg was bij het afscheid van collega-burgemeester Van Ruijven-Van Leeuwen van de gemeente Lingewaal, toen hij op de hoogte werd gebracht van de brand in Kesteren. 'Ik heb toen direct overleg gehad met mensen van de gemeente. Die gaven aan dat het gelukkig relatief meeviel. De brandweer was toen al massaal ter plaatse en de rook die vrijkwam was niet schadelijk.'

Ontdaan

Rond 17.00 uur arriveerde de burgemeester zelf ter plaatse aan de Meezendreef. Van Soest koelt champignons en is in die branche een grote speler binnen Nederland. 'De eigenaar is erg ontdaan, natuurlijk, want het bedrijf is anderhalf jaar geleden pas geopend. Dit zou een topmaand voor ze zijn geweest, met grote drukte rond de kerstdagen.'

'Gelukkig lijkt het er nu op dat zo'n zeventig procent van de productie behouden blijft. De eigenaar sprak ook uit dat hij hoopt dat de zaak snel herbouwd kan worden.'

Machteloos toekijken

Kottelenberg is opgelucht dat de directeur van Van Soest Champimer Holding zichzelf en zijn personeel tijdig in veiligheid heeft kunnen brengen. 'Er waren geen mensen meer in de hal toen de brand heviger werd. We moeten nu machteloos toekijken en de brandweer zijn werk laten doen. In die zin ben ik ook hier in de rol van burgervader, niet om de hulpdiensten aan te sturen.'

Zie ook: Grote brand in Kesteren nog niet onder controle