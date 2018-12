Superboer Owusu tegen Vitessenaar Van der Werff: 'Jullie geven ons hoop'

'Jullie hebben ons vertrouwen gegeven', zei Leeroy Owusu vrijdagmiddag tegen Van der Werff in De Week van Gelderland. De vleugelverdediger van De Graafschap merkt dat de derby leeft in Doetinchem en acht zijn team kansrijk. 'Als Emmen en NAC Breda punten pakken tegen Vitesse, waarom wij dan niet?'

De tekst gaat verder onder de video

Derby leeft in Arnhem veel minder

De derbygevoelens zijn bij de aanvoerder van Vitesse niet te merken. 'Het leeft minder in Arnhem, maar dat zie je vaak bij grotere clubs. Het leeft dan meer bij de kleinere clubs. Maar ik heb er wel zin in natuurlijk, het zijn altijd mooie potjes in Doetinchem.'

'Ik wil én kan spelen'

Van der Werff staat al weken langs de kant vanwege een knieblessure en trainde donderdag voor het eerst weer met de groep mee. 'Dat ging hartstikke goed, ik zit morgen (tegen VVV, red.) ook bij de selectie. Als de trainer het wil, speel ik', zegt de aanvoerder zelfverzekerd. Na twee knieblessures is hij niet bang voor een terugval. 'Als je weer op het veld staat met de jongens, ben je meteen weer vol vertrouwen.'

Twijfels bij Vitesse

Toch is het vertrouwen bij Vitesse broos. Er werd twee keer op rij punten verspeeld tegen degradatiekandidaten en dat zorgt voor twijfel bij de Arnhemmers. 'Ik weet niet wat het is, we geven veel te makkelijk goals weg. Als we op voorsprong staan, drukken we niet door', verzucht Van der Werff. De verdediger denkt niet dat Vitesse mentaal kwetsbaar is. 'We laten het koppie niet hangen, vinden gewoon niet de manier om door te pakken.'

Osuwu geniet van supporters

Het koppie laten hangen gebeurt ook in Doetinchem niet. De Superboeren staan onderaan en maken een loodzware periode door. Toch blijft het publiek trouw en is ook de derby tegen Vitesse al volledig uitverkocht. 'Dat is echt top. We hebben een heel mooi publiek, ze blijven komen', zegt Leeroy Owusu over de Doetinchemse aanhang.

'Met mij gaat het wel goed'

Hoewel De Graafschap in het bezit is van de rode lantaarn, is Owusu wel te spreken over zijn eigen spel. 'Het gaat goed, ik speel alles en sta veel in de basis. Dus ik ben tevreden', zegt hij zonder aarzelen. Dat is wellicht wat opmerkelijk, want de verdediging waartoe Owusu behoort kreeg dit seizoen al 33 doelpunten om de horen. 'Dat is wel een puntje, maar daar werken we aan. We hebben elf punten en de aansluiting is er nog steeds.'

'Het wordt geen 10-0'

De vleugelverdediger kwam afgelopen zomer over van Ajax en keert zondagmiddag met De Graafschap terug in Amsterdam. Veel Amsterdamse fans zullen hopen op een monsterzege tegen de hekkensluiter, maar als het aan Owusu ligt gaat dat niet gebeuren. 'Het wordt geen 10-0, wij zijn sportmannen en gaan er het beste van maken', stelt de oud-Ajacied. 'Ik wil uitblinken, want spelen in de Arena... daar doe je het voor. Als je het daar goed doet, laat je zien dat je van een bepaald niveau bent'.

Zie ook: Linssen: 'Meer druk op wedstrijd VVV'