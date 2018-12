Raad Hattem gaat praten over 1,3 miljoen euro voor bestrating Markt

HATTEM - Wethouder Schipper en zijn ambtenaren hebben maar liefst 21 A4’tjes vol geschreven over het verbeteren van de toegankelijkheid van de Markt. Over dit onderwerp wordt maandag 17 december informatief met de raad gesproken.

De ‘beloopbaarheid’ van de Markt is een onderwerp dat de gemoederen bezighoudt in Hattem. Meer dan 200 inwoners hebben van de mogelijkheid gebruik gemaakt om de testvlakken te beoordelen en daarover de enquête in te vullen. Daarnaast is heel veel aanvullend commentaar gegeven.

Vijf criteria

Bij het beoordelen is ingezet op vijf criteria:

– comfort / beloopbaarheid

– beeldkwaliteit

– stabiele vloer en duurzame voegen

– waterafvoer

– financiën.

De beloopbaarheid wordt over het algemeen als slecht beoordeeld. Veel mensen klagen over problemen vanwege lichamelijk ongemak, of durven niet meer te fietsen over de Markt.

Beste oplossing

Er is onderzoek gedaan naar zes varianten op basis van de criteria en hieruit komt dat een oplossing van Belgische gres, gezaagd, met een voegbreedte van één centimeter de beste oplossing is. Deze oplossing is te vergelijken met de vakken op de Melkmarkt in Zwolle. De kosten kunnen lager uitvallen als niet alle bestrating wordt aangepakt, maar bijvoorbeeld alleen de Markt en Kerkstraat. Deze variant kost 8 ton, maar daarmee wordt het ambitiedocument van de gemeente losgelaten.

Maanden

Welke variant ook wordt gekozen, de aanpak van de bestrating zal maanden duren. Bij de voorkeur variant waarbij Belgische gres wordt geplaatst, dient de grond dieper afgegraven te worden. Dit kan ongemak geven bij de plek waar vroeger het kerkhof was. De verwachting is dan ook dat menselijke resten als botten gevonden worden en die moeten op een respectvolle manier worden behandeld en herbegraven. Ook dit zal extra kosten met zich meebrengen.

Leesvoer

De wethouder wil maandag in gesprke met raads- en commissieleden over wat volgens de raad realistische oplossingen zijn. Op basis van deze bespreking zal hij met met een nieuw voorstel komen, inclusief een aanvraag om aanvullend krediet.

Openbare informatiebijeenkomst

De openbare informatiebijeenkomst van maandag 17 december vindt plaats in de raadzaal van het Stadhuis aan de Markt. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.00 uur. Geïnteresseerden zijn van harte welkom.