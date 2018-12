Nieuwe afgang voor NEC, 1-0 thuisnederlaag tegen MVV

NIJMEGEN - NEC zakt steeds dieper weg in de eerste divisie. Thuis tegen MVV werd met 1-0 verloren, waardoor de Nijmegenaren nu elfde staan.

93e: Het was bedroevend wat NEC liet zien. De volgende afgang van dit seizoen is een feit. "Schaam je kapot", zingt het publiek in De Goffert.

91e: Okita kopt voorlangs na een hoekschop van Sabak.

89e: Alles of niets: aanvaller Ole Romeny voor middenvelder Mart Dijkstra.

88e: Het slotoffensief van NEC is ook niet indrukwekkend.

85e: Er klinkt steeds meer gefluit. De derde thuisnederlaag van dit seizoen lijkt aanstaande en al de zevende nederlaag in totaal.

83e: Josef Kvida gaat telkens mee naar voren, maar de lange Tsjech wordt niet bereikt.

80e: Een aardige vrije trap van de beste man bij MVV, Deom, maar net over.

79e: Toch nog 8326 toeschouwers voor deze wanvertoning.

75e: Achahbar mikt een vrije trap boven de kruising.

71e: Aardige dieptepass van Sabak op Okita, maar die stuit op doelman Koopmans.

68e: Paolo Sabak komt erin voor Mathias Bossaerts. Een aanvallende wissel, De Gier moet ook wel.

64e: Na goed werk van Darri de eerste echte grote kans voor NEC, maar Achahbar schiet over.

62e: Hij werkt zich drie slagen in de rondte, maar Mart Dijkstra kan het ook niet in zijn eentje.

59e: Braken kopt op het doel in plaats van erin.

58e: Een poging van Schroijen namens MVV gaat net naast. Aan de andere kant schiet Achahbar over.

55e: De fout van Marco van Duin breekt NEC voorlopig op.

50e: De start van de tweede helft is bepaald niet veelbelovend.

46e: Wat kan Jack de Gier bedenken om het tij te keren. foto: Broer van den Boom

45+1: Een bijzonder zwakke vertoning van NEC deze eerste helft. Het fluitconcert is niet meer dan logisch.

44e: Darri komt naar binnen en schiet over. De echte overtuiging ontbreekt en niet alleen bij hem

41e: De smaakmaker van de laatste weken Brahim Darri zit totaal niet in de wedstrijd.

39e: Op deze manier gaat NEC naar het rechterrijtje van de eerste divisie.

33e: Van Duin krijgt de bal niet lekker weg en Martina slaat toe: 0-1 foto: Broer van den Boom

30e: Het lijkt echt nergens op vanavond.

28e: Jack de Gier kan onmogelijk tevreden zijn.

25e: Het eerste gevaar van NEC via Okita, het levert geen doelpunt op.

20e: Het houdt allemaal weer niet over wat NEC betreft.

18e: De Belg Mathias Bossaerts moet de opbouw verzorgen.

15e: Zowaar even wat druk van de thuisploeg.

11e: Anass Achahbar komt nog volstrekt niet in het stuk voor.

7e: Chaos achterin bij NEC, Van Duin kan net redden.

6e: Het is behoorlijk glad op dit deel van het veld.

4e minuut: NEC begint matig, MVV is de baas in de openingsfase.

20.03 Iets te laat begint het duel der middenmoters dan toch.

20.01 Met spandoeken wordt verwezen naar het Europees avontuur, nu tien jaar geleden.

20.00 De aftrap is te laat.

19.55 De kachels in De Goffert doen het weer, wat prettig is bij een temperatuur rond het vriespunt.

19.49 De spelers zoeken nog even de warmte van de kleedkamer op.

19.45 Sven Braken, de topscorer van NEC, speelt tegen zijn oude club.

19.40 Terry Lartey Sanniez kent geen sterke periode, maar staat toch in de basis.

19.38 Marco van Duin keert terug in het doel van NEC.

19.34 Reserve Mike Trésor Ndiayshimiye oogt winterklaar.

19.29 Jack de Gier heeft niet veel wijzigingen doorgevoerd, want het spel vorige week tegen Den Bosch was nog niet zo slecht.

19.25 Mascotte Bikkel wordt vanavond gevolgd voor een portret op TV Gelderland.

19.18 NEC heeft in de eerste seizoenshelft nu al zes keer verloren. Dat zijn even veel nederlagen als vorig jaar in de tweede seizoenshelft onder Pepijn Lijnders.

19.14 Ondanks zijn rode kaart van vorige week zit Jack de Gier gewoon op de bank. De trainer is met succes in beroep gegaan donderdagavond.

19.05 NEC heeft in 17 wedstrijden al 30 doelpunten om de oren gekregen. Slechts drie ploegen in de eerste divisie kregen meer tegentreffers.

19.02 Het veld in De Goffert is ondanks enkele nachten met vorst goed bespeelbaar.

19.00 NEC speelt vanavond met de volgende basiself:

Van Duin; Sanniez, Van Eijden, Bossaerts, Kvida; Dijkstra, Achahbar, Labylle; Okita, Braken, Darri.

18.57 Marco van Duin keert terug in het doel door de blessure van Oliver Zelenika.

18.55 De laatste drie duels tegen MVV kenden allemaal 4-1 als score. Vorig seizoen was dat zowel in De Goffert als in Maastricht de eindstand. In 2015 won NEC uit met 4-1.