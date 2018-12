Laatste editie van Ulftse Festivaart in 2019

ULFT - Het Ulftse evenement Festivaart ontvangt in 2019 haar laatste bezoekers. De organisatie wil een daling van het bezoekersaantal voor zijn, waardoor ze na dit jaar de stekker eruit trekken.

'De Hemelvaartsfeesten zijn ons erg goed bevallen', stelt organisator Gijs Haccou. 'We willen ons op de lange termijn op meerdere doelgroepen focussen. Coverland blijft wel onder die naam bestaan, want dat bezoekersaantal blijft stijgen. Maar op de donderdag en vrijdag willen we een wat algemenere doelgroep aanspreken, dus niet meer een dag alleen maar dancemuziek.'

'Nog één keer knallen'

De muziek dat op Festivaart gedraaid wordt komt op de donderdag of vrijdag wel terug, maar enkel een dancefestival is voor de organisatie niet vol te houden. 'We hebben het de afgelopen jaren met heel veel plezier georganiseerd, maar we kunnen niet concurreren met andere dancefestivals die er al zijn', stelt Haccou. 'Het bezoekersaantal is al jaren hetzelfde, dus we willen op het hoogtepunt nog één keer knallen.'

'Alle kriskras door elkaar'



Hoe de allerlaatste editie van Festivaart eruit gaat zien is nog niet bekend, maar er zijn wel ideeën. 'We willen geen aparte podia voor elk genre. We willen af van de hokjes en gooien alles kriskras door elkaar, om de doelgroepen door elkaar te verspreiden.' De organisatie krijgt veel reacties binnen. 'We krijgen heel veel reacties van mensen die het jammer vinden. Ze vragen zich vooral af waarom we ermee stoppen, maar er zijn ook mensen die meteen adviseren welke dj’s ze de laatste editie nog willen zien', vertelt Haccou. Eén ding is bij de organisatie zeker: 'Het moet één grote reünie worden waar we knallend het festival onder deze naam afsluiten.'