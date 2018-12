Anton Tijdink blij met vereiste nieuwbouw

TERBORG - Bedrijfstakschool Anton Tijdink neemt vrijdag een extra schoolgebouw in gebruik in Terborg. De nieuwbouw sluit naadloos aan bij de groeiende vraag naar technisch geschoold personeel bij bedrijven in de Achterhoek.

'Voor ons is dit nieuwe pand een enorme vooruitgang', vertelt praktijkopleider Eckhard Gramentz van de school. 'We zaten heel dicht op elkaar met weinig ruimte tussen de machines. Voor ons is dit een ruimte die we nodig hadden, zo simpel is het.'

Waar de Anton Tijdinkschool eerder zo’n vijftig aanmeldingen per jaar ontving, lag dit de afgelopen twee jaar op 85. 'En dat is nog steeds te weinig', aldus Gramentz over de vraag naar technisch personeel. Directeur Mike Broekhuizen vult aan: 'Wat dat betreft is dit het juiste moment en vandaar dat we dit pand hebben gerealiseerd. Om de belangstelling aan te kunnen en om aan die vraag te kunnen voldoen.'



Regiomanager Wilma Elbertsen van werkgeversorganisatie VNO-NCW beaamt dat bedrijven tekorten hebben: 'We hebben hier veel maakindustrie en het gaat heel goed bij die bedrijven. Dat betekent ook dat er veel personeel nodig is en daar zit een knelpunt.'

Broekhuizen hoopt dat Anton Tijdink een rol kan spelen in het opvullen van de vacatures: 'Maar met alleen studenten redden we het niet', benadrukt de directeur. 'Educatie voor volwassenen wordt ook steeds belangrijker, net als statushouders en zijinstromers. Scholing is dan een toverwoord om de juiste match te maken.'