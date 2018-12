Deel dit artikel:













VIDEO: Meer belangstelling dan ooit voor Joris' Kerstboom in Tiel Foto: RegioTV Tiel

TIEL - De kerstboom voor wensen en herinneringen op de Groenmarkt in Tiel, belooft dit jaar goed gevuld te raken. Doordat het initiatief is aangesloten bij het landelijke tv-programma Joris' Kerstboom, is er veel extra aandacht voor. Bij de opening donderdagavond zijn al veel wensen in de boom geplaatst.

Geschreven door Mediapartner RegioTV Tiel

Belangstellenden kunnen bij de boom gratis een kunststof kerstbal krijgen, waarin ze bijvoorbeeld een wens of foto van een dierbare kunnen stoppen om deze in de boom te hangen. Bij de kerstboom zijn vrijwilligers aanwezig bij wie mensen hun verhaal kwijt kunnen, als zij dat willen. Sandra van Leur uit Dreumel organiseert de wensboom. Ze begon er vijf jaar geleden mee na een bezoek aan de Joriskerstboom in Den Bosch. Daar plaatste ze een herinnering aan haar overleden zus. ,,Dat gaf zo'n fijn gevoel, ik vond dat dat ook dichter bij huis moest kunnen”, verklaart ze. 'Niet vanzelf' De gemeentelijke Kerstboom op de Groenmarkt is daarom omgedoopt tot boom van wensen en herinneringen. Het duurde wel enige tijd voor het initiatief echt aansloeg. ,,Dat gaat niet vanzelf in Tiel”, vertelt Van Leur. ,,Daar moet je echt wel je best voor doen en dat doe ik uiteraard. Langzaamaan wordt het steeds groter, het gaat de goede kant op.” 'Mooie verhalen' Haar inspanningen trokken de aandacht van kro-ncrv die haar vroegen aan te sluiten bij Joris Kerstboom. Van Leur ging daar graag op in. ,,Hoe mooi is dat, dat je je eigen initiatief nu Joris' Kerstboom mag noemen. Het is iets dat heel veel mensen kennen en het geeft veel extra publiciteit. We hopen daarom veel mooie verhalen te mogen ontvangen bij de boom.” Zelf heeft Van Leur zoals ieder jaar bij de opening weer een foto van haar overleden zus in de boom gehangen. ,,Even mijn moment pakken om daar bij stil te staan en hoe erg ik haar mis.” Presentator Joris Linssen komt op 21 december tussen half vier en half zes naar Tiel voor een 'meet and greet'.