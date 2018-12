Burgemeester Culemborg: geef Maksim en Dennis een verblijfsvergunning

CULEMBORG - Burgemeester Gerdo van Grootheest van Culemborg roept staatssecretaris Harbers van Justitie op om gebruik te maken van zijn zogenoemde discretionaire bevoegdheid en de twee broers Maksim en Dennis Andropov een verblijfsvergunning te geven. Hij doet dat vandaag in een brief aan Harbers.

De twee broers van 10 en 14 jaar oud zitten op dit moment in het detentiecentrum in Zeist in afwachting van hun uitzetting. Eerder op de vrijdag wilde de rechter in Utrecht niet meegaan in een verzoek van juridisch adviseur King van de familie Andropov om de kinderen hun bodemprocedure om een verblijfsverguning in Nederland af te laten afwachten. Er loopt nog een bezwaar tegen de afwijzing van een studievisum.

De familie Andropov, vader, moeder en drie kinderen hebben 17 jaar in Nederland gewoond, waarvan een deel in Culemborg. De drie kinderen zijn in Nederland geboren en zaten in Culemborg op school. Omdat alle procedures om een verblijfsvergunning verloren waren, werd de familie in juli uitgezet. In september kwamen de twee broers op een toeristenvisum terug naar Nederland, om onder meer afscheid te nemen van hun klasgenoten.

Maksim en Dennis werden woensdag aangehouden toen zij voldeden aan de verplichte melding bij de politie. Vlak daarvoor had de rechter bepaald dat de kinderen naar de Oekraïne, het land van herkomst van de ouders, uitgezet mochten worden. Na de aanhouding zijn de twee naar het detentiecentrum in Zeist overbracht.

Zie ook: