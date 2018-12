De twee Andropov-broers mogen worden uitgezet

CULEMBORG - De twee broers Maksim (14) en Dennis (10) Andropov mogen worden uitgezet. Dat heeft de rechter bepaald. Een laatste bezwaar tegen het weigeren van een studievisum is afgewezen.

Dat bezwaar werd ingediend door advocaat Monique Müller uit Gouda. Die is door de familie in allerijl ingehuurd door de familie Andropov op voorspraak van de advocaat van de Armeense kinderen Howick en Lili, Flip Schüller. Dat gebeurde donderdag, een dag nadat de Maksim en Dennis werden aangehouden en vastgezet in het detentiecentrum in Zeist.

Eerder op vrijdag ging ook een andere rechtszaak verloren. Juridisch adviseur Frank King had de rechter gevraagd of de kinderen de bodemprocedure om een verblijfsvergunning in Nederland mochten afwachten. Daar ging de rechter niet in mee.

De familie Andropov, vader, moeder en drie kinderen werden na jarenlange procedures begin juli uitgezet naar hun land van herkomst, Oekraïne. Daarvoor had de familie 17 jaar in Nederland gewoond, waarvan deels in Culemborg. Maksim en Dennis kwamen in september terug op een toeristenvisum. De bedoeling was dat de twee afscheid konden nemen van hun school in Culemborg.

De verwachting is, dat de twee jongens zaterdag op het vliegtuig naar Oekraïne gezet worden.