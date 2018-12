Ambtenaar tijdens debat over torenhoge kosten voor zwembad: 'Dan maken we toch gewoon een onbegrijpelijke tabel'

Door Kelly Tanghe en Ellen Kamphorst

De irritatie was voelbaar tijdens de commissievergadering in Harderwijk vorige week donderdag. Tijdens één van de schorsingen werd door een openstaande microfoon een gesprek tussen wethouder en ambtenaar live te volgen voor luisteraars en kijkers thuis. Fractievoorzitter Ben Holleman van Gemeentebelangen: 'Ik vind dit zacht gezegd niet zo netjes.'

Het vernieuwde zwembad De Sypel gaat bijna 10 miljoen euro extra kosten. De oppositiepartijen wilden deze kosten uitgelegd hebben. Tijdens de schorsing bespreekt sportwethouder Companjen de vragen van de raadsleden met een ambtenaar. De ambtenaar laat de wethouder weten dat het haar irriteert dat raadsleden de overschrijding niet begrijpen: 'Ergens irriteert het me een heel klein beetje dat ze nu zo doen, want het is natuurlijk wel gebaseerd op ervaringen. En zit dan hier zo'n raadslid, dat jij dat nou niet weet, wil niet zeggen dat het niet klopt. Maar goed dat moeten we dus even laten zien. Hoe we dat opgebouwd hebben. Daar maken we gewoon een of andere onbegrijpelijke tabel van, dat maakt niet uit.'

Hele kwalijke zaak

Een raadslid uit de oppositie, dat anoniem wil blijven, laat weten dat hij hier hierover niet teveel kwijt wil: 'Niet dat ik het goedpraat, maar het was al een vergadering met veel irritatie. Zo werkte de geluidsinstallatie niet goed en moesten we de microfoons telkens doorgeven.' Ben Holleman van Gemeentebelangen laat weten dat hij nog met zijn fractie in overleg moet om te bespreken of dit wat hen betreft een gevolg heeft: 'het is sowieso een hele kwalijke zaak.'

Reactie gemeente

De opname eindigt met de opmerking: je microfoon staat nog open. De gemeente Harderwijk laat in een reactie op het fragment weten: Het betreft hier een weergave van een gesprek tussen ambtelijk adviseurs dat per ongeluk door een openstaande microfoon is geregistreerd tijdens een schorsing van de vergadering. De commissieleden waren hiervan al op de hoogte en de wethouder heeft aan de raadsleden zijn excuses hiervoor aangeboden.