LIVE: Grote brand bij champignonbedrijf Kesteren, N233 dicht

De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VGZ) laat weten dat de brand woedt in een bedrijfspand van Van Soest Coldstores. De eigenaar meldde de brand zelf en heeft het pand vervolgens verlaten met zijn medewerkers, geeft woordvoerder Annemarie Koop aan.

Via de website crisisglz.nl houdt de VGZ het publiek op de hoogte van de ontwikkelingen.

In het pand staan plastic kratten die vlam hebben gevat. De brandweer heeft opgeschaald naar een grote brand en is met acht eenheden uit diverse plaatsen uitgerukt om de brand te bestrijden. De rookontwikkeling is fors en hindert het verkeer op de A15.

N233 dicht

De N233 tussen Kesteren en de A15, die parallel aan de Meezendreef ligt, is inmiddels afgesloten. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid geeft via Twitter aan dat omwonenden ramen en deuren moeten sluiten. Ook is via NL Alert een waarschuwing uitgegaan.