Grote brand in Kesteren onder controle

De brand woedde in een bedrijfspand van Van Soest Coldstores. De eigenaar maakte zelf melding van de brand en heeft het pand daarna direct verlaten met zijn medewerkers, zegt woordvoerder Annemarie Koop van de Veiligheidsregio.

Beelden van de brand in Kesteren (de tekst gaat verder onder de video):

Forse rookontwikkeling

In het pand van het koelbedrijf, waarin diepgevroren champignons worden opgeslagen, stonden plastic kratten. Die hebben vlam gevat. De brandweer schaalde snel op naar een grote brand en bestreed de brand met liefst twintig wagens. De rookontwikkeling was fors en hinderde langere tijd het verkeer op de A15. De toe- en afrit van de snelweg was uren afgesloten ter hoogte van Ochten.

N233 dicht

De N233 tussen Kesteren en de A15, die parallel aan de Meezendreef ligt, werd al vlug afgesloten. De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid gaf via Twitter aan dat omwonenden ramen en deuren moeten sluiten om overlast van de rook tegen te gaan. Ook is via NL Alert een waarschuwing uitgegaan. Namens de Veiligheidsregio gaf Annemarie Koop aan dat de rook die vrijkwam geen bijkomende schadelijke stoffen bevat.

De gemeente Neder-Betuwe beantwoordt op haar website vragen over de brand, onder andere over wat je moet doen als er roetdeeltjes in je tuin liggen.