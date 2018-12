Harderwijkse fotografeert kinderen met kanker

HARDERWIJK - De 21-jarige Marijn Fidder uit Harderwijk fotografeert kinderen met kanker. Voor haar fotoproject Stoute Cellen volgt ze vijftien kinderen met kanker. Deze maand doet ze dat precies een jaar.

Marijn wilde al jaren iets doen voor kinderen met kanker. Ze besloot haar talent in te zetten om mooie foto's te maken van zieke kinderen. Ze hoopt dat de foto's een waardevolle herinnering zullen zijn. 'Toen ik in groep drie zat overleed een vriendje van mij aan kinderkanker. Sindsdien wist ik dat ik iets wilde doen voor kinderen met kanker en hun ouders. Ik ben daarom een jaar geleden begonnen met Stoute Cellen,' vertelt Marijn.

Fotoserie met een missie

Met de foto's hoopt Marijn niet alleen een waardevolle herinnering vast te leggen. Ze heeft nog een doel. 'Ik wilde hier juist een fotoserie van maken om aan andere mensen te laten zien wat het is om een kind met kanker te hebben of om een kind met kanker te zijn.'

Tijdens het fotograferen is ze nauw betrokken bij het leven van de kinderen. De Harderwijkse gaat met de kinderen mee naar het ziekenhuis of naar andere behandelingen. Maar ze maakt ook foto's als de kinderen spelen of iets leuks gaan doen.

Anne

Eén van de kinderen die Marijn fotografeert is Anne (9). Anne heeft Ewing Sarcoom, een vorm van botkanker. Begin dit jaar is één van haar beentjes geamputeerd. Ze heeft nu een prothese. Marijn heeft dat proces mogen vastleggen. Iets wat heel waardevol is voor de familie, maar ook heel confronterend. 'Het is een waardevolle herinnering aan een periode die je nooit hoopt mee te maken,' vertelt Yolanda Schaftenaar, moeder van Anne. 'Er zijn momenten dat ik heel verdrietig word als ik naar de foto's kijk. Maar ik haal er ook kracht uit om te zien hoe sterk Anne is.'

Publicatie

Wanneer Marijn stopt met het project, weet ze niet. In eerste instantie wilde ze maar een jaar doorgaan met het project. 'We zijn nu een jaar verder en ik heb voor 2019 nieuwe gezinnen die ik ga volgen. Dus ik weet niet hoe het loopt. Ik ga mezelf geen deadline opleggen.'

De fotografe hoopt voor het nieuwe jaar dat haar foto's ergens gepubliceerd gaan worden. 'Ik zou het heel leuk vinden om mijn foto's ergens te publiceren, zodat meer mensen de verhalen achter de foto's kunnen leren kennen.'