'Ik hoop dat je vrienden krijgt' en andere lieve kerstwensen voor eenzame ouderen

In de hele provincie wordt druk geknutseld en geschreven voor eenzame ouderen. Voor de tweede keer organiseert Gelderland Helpt de kerstkaartenactie. Inmiddels zijn zo'n 1600 kaarten bezorgd of afgeleverd bij Omroep Gelderland. De Omroep zorgt dat de kaarten terecht komen bij de mensen die wat extra aandacht kunnen gebruiken in deze kerstperiode.

Mensen gaan stralen als ze een kaartje krijgen

Groep 4b van de Martinusschool in Twello is één van de groepen die enthousiast aan de slag is gegaan. Met glitters, verf, papier en stiften knutselden de kinderen de mooiste kaarten na een verhaal van juf Liesje Albers. Ze vertelde over de één miljoen eenzame ouderen in Nederland en dat je gaat stralen als je dan een kaart krijgt van iemand. Samen bedachten ze lieve wensen voor op de kaart.

Toen verf en lijm opgedroogd waren, ging de hele klas op weg naar de Martinushof, een paar honderd meter van de school af. Daar komen ouderen uit Twello koffie drinken of handwerken bij Trefpunt Duistervoorde. De kinderen zongen er kerstliedjes en overhandigden trots hun zelfgemaakte kaarten. De ouderen zaten er stralend bij.

Punniken, slapen en tv kijken met kerst

De 90 jarige Herman Pietersen kreeg een kaart van Merle. 'Dat vind ik heel mooi en heel lief.' Hij vertelde dat hij zelf geen kinderen heeft. Zijn ouders en bijna alle broers en zussen zijn overleden. 'Ik ben dus eigenlijk alleen.' De kerstdagen komt hij door met punniken, lezen, schrijven, slapen en hij kijkt de kerstdienst op televisie. 'Als je dan een kaartje van een lief jong kind krijgt, dan vind ik dat heel prettig, ja.'

(tekst gaat verder onder de video)

Kerstkaarten en kerstbomen op tv

De kerstkaarten van de Martinusschool uit Twello zijn zondagavond te zien in Gelderland Helpt, vanaf 17.20 uur (elk uur herhaling) bij Omroep Gelderland. In de uitzending geven presentatoren Jochem van Gelder, Eric van de Berg en Daan Hartgers kerstbomen weg aan mensen die een beetje extra gezelligheid kunnen gebruiken met de kerst.

Meedoen met de kaartenactie van Gelderland Helpt kan nog tot en met 21 december. Breng je kaarten langs of stuur ze naar Omroep Gelderland, Postbus 747, 6800 AS Arnhem. Kijk hier voor meer informatie.