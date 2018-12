Deel dit artikel:













Deze vogel is de 'slager van de winter' Foto: Laurens Tijink Foto: Laurens Tijink

OTTERLO - 'Hij is de slager onder de vogels', vertelt boswachter Han ten Seldam van Natuurmonumenten over de klapekster. Vogeltjes, kevers, muizen en zelfs hagedissen zijn hun leven niet zeker met de klapekster in de buurt. Als de prooi eenmaal is gevangen, wordt die vakkundig aan een doorn geprikt om later opgegeten te worden. Het liefst legt het op het oog zo schattige vogeltje een hele voorraad aan.

De tijd dat de klapekster in ons land nog als broedvogel voorkwam, ligt al twintig jaar achter ons. Als wintergast kom je het zwart-wit-grijze vogeltje nog wel tegen. Veel meer dan 400 zijn het er normaal gesproken niet. Dit weekend trekken vrijwilligers erop uit om te tellen hoeveel klapeksters er dit jaar vanuit het noorden naar ons land zijn gekomen. BuitenGewoon-verslaggever Laurens Tijink gaat samen met boswachter Han ten Seldam op zoek naar het vogeltje in natuurgebied Planken Wambuis. Kieskeurig vogeltje Planken Wambuis ligt tussen Ede en Otterlo en is zo'n 2.300 hectare groot. Toch zijn er momenteel niet meer dan drie klapeksters in het hele gebied te vinden, zegt Ten Seldam. Het vogeltje is kieskeurig als het om zijn leefgebied gaat. Hij houdt van open terrein met een paar solitaire bomen. Die bomen worden gebruikt als uitkijkpunt om de omgeving af te speuren naar voedsel. De klapekster duldt geen soortgenoten in zijn leefgebied.

Het leefgebied van de klapekster. Open terrein met slechts een paar bomen. (Foto: Laurens Tijink) De klapekster behoort tot de familie van de klauwieren en is dus een zangvogel, maar dan wel eentje die jaagt. Zaden en bessen eet hij niet. Hij doet zich vooral tegoed aan kevers, muizen en andere zangvogeltjes, zoals te zien is in deze video. Klapekster braakt ballen Met zijn verrekijker zoekt Ten Seldam naar de vogel die ongeveer zo groot is als een merel. Veel tijd heeft hij niet nodig om te concluderen dat de klapekster vanochtend niet op zijn post zit. Dus gaat hij met Laurens het veld in om bij een van de slaapbomen van de vogel te kijken. Zo'n slaapboom biedt wat meer beschutting, waardoor de klapekster minder opvalt voor roofvogels als de sperwer. Op sommige takken zit witte poep, dus de boom wordt wel degelijk door de klapekster gebruikt, concludeert de boswachter. Op de grond zoekt hij naar braakballetjes van de vogel. Die verraden wat de vogel gegeten heeft... Deze klapekster is aan het uitbuiken op een tak. Het werk van de klapekster De klapeksters die naar ons land komen, zijn afkomstig uit Zweden. Ondanks het mooie weer, laten ze zich vanochtend niet zien. De teller van de klapekstertelling blijft bij Han en Laurens daarom op 0 steken. Maar dat de 'slager' ook dit jaar Planken Wambuis gevonden heeft, staat volgens de boswachter vast. Dat wordt nog eens bevestigd als Laurens een ontdekking doet, waaruit blijkt dat de slager onder de vogels een trofee heeft achtergelaten... Ook deze mestkever is ten prooi gevallen aan de klapekster. BuitenGewoon Radio is iedere zondagochtend tussen 7.00 en 10.00 uur te beluisteren in het programma Zin in Zondag op Radio Gelderland. 💬 WhatsApp ons!

