Varkensboer met dood bedreigd: 'Morgen zijn jullie aan de beurt!'

LUNTEREN - De varkensboer in Lunteren, waarvan Animal Rights vorige week beelden naar buiten bracht, is met de dood bedreigd. De dierenrechtenorganisatie openbaarde vrijdag een filmpje waarin te zien is hoe de varkens op het bedrijf behandeld worden en wil daarmee misstanden in de varkenshouderij aan de kaak stellen.

'Vrijdag verscheen dat filmpje op internet en zaterdag werd mijn vrouw thuis op ons vaste nummer gebeld. Wel tien keer achter elkaar. 'Morgen om twee uur zijn jullie aan de beurt. Dan komen er grote problemen', werd er gezegd. Mijn vrouw heeft de hele nacht niet meer geslapen', vertelt de varkenshouder.

De man heeft de politie gebeld en kan volgende woensdag aangifte komen doen. 'Eerder had de politie geen tijd.' Hij ontvangt inmiddels ook op zijn mobiele nummer bedreigingen en is bang dat dit nog maar het begin is.

Niet de bedoeling

Erwin Vermeulen van dierenrechtenorganisatie Animal Rights vindt het verschrikkelijk dat de boer is bedreigd. 'Dit is vreselijk. Dit is absoluut niet onze bedoeling. Wij willen met dit filmpje de misstanden in de varkenshouderij aan de kaak stellen en deze bedreigingen helpen daarbij niet. Nu gaat het over de dreigementen en niet over de situatie van de varkens. Deze boer is echt geen uitzondering. Alle varkenshouders werken zo. Het gaat ons erom dat de consument zich bewust wordt hoe zijn varkensvlees wordt gemaakt en dat de politiek de regels aanpast.'

Over het filmpje zegt de boer: 'Het is inderdaad gedeeltelijk op ons bedrijf gefilmd. Maar er zijn geen misstanden op te zien. Eén ding is niet goed: een biggetje dat gedeeltelijk ontveld een tijd in de stal ligt. Dat is een half jaar geleden en daar heb ik mijn personeel op aangesproken. Maar het is dezelfde dag nog aangepakt en niet pas de volgende dag. Verder staan wij voor het goed verzorgen van onze dieren en zijn er ook geen misstanden in het filmpje te zien.'

Onverdoofd afknippen

Zaken als het onverdoofd afknippen van staarten en het slijpen van tanden mag gewoon, zegt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). De NVWA heeft aangekondigd te gaan controleren op de boerderij, maar is er nog niet geweest.

Wethouder Vreugdenhil donderdagavond tijdens de gemeenteraadsvergadering: 'Wij hebben al vaker aangegeven dat we ons ernstig zorgen maken over het gebrek aan personeel en deskundigheid bij de NVWA. Wij willen met de NVWA in gesprek. De boer in kwestie kennen wij als een zeer bewust en gemotiveerd lid van de Stichting Boer Bewust.' Dat is een stichting die de kloof tussen boer en burger wil verkleinen. De boer in Lunteren ontvangt vaak groepen die in de stal kunnen kijken.'

De wethouder brengt vandaag een bezoek aan de boer.

