'Gele hesjes' zien af van demonstratie in Nijmegen: 'Ik wil escalatie voorkomen'

NIJMEGEN - De 'gele hesjes' demonstreren zaterdag niet in Nijmegen. Organisator Danny Cornelissen slaat een weekje over: 'Ik wil escalatie voorkomen.'

De afgelopen twee zaterdagen demonstreerden tientallen 'gele hesjes' in Nijmegen. Vorige week ontstond aan het eind een grimmige sfeer, zegt Cornelissen. 'Links en rechts willen het naar hen toetrekken. Maar ik wil daar niets van weten. Wij zijn niet links of rechts. We gaan middendoor.'

Cornelissen pleit voor eensgezindheid. 'Er lopen ook kinderen mee en ouderen met rollators. Dan wil ik geen gedoe. Daar hopen sommigen op: dat het uit de hand loopt. Nou, ik wil geen onruststokers. Ik wil het netjes en ordentelijk laten verlopen.'

'Laat ze maar naar Arnhem of Oss gaan'

Volgende week zaterdag is Cornelissen met zijn 'gele hesjes' in Nijmegen weer van de partij. 'Ik heb de aanvraag al verstuurd. Laat ze deze week maar naar Arnhem of Oss gaan, waar ze wél met één doel lopen. Ik ga ook nog even naar het linkse bolwerk toe, eerder heb ik al rechts erop aangesproken. Ik ben er echt pissed over.'

De beweging Gele Hesjes zegt, naar Frans voorbeeld, de gewone man een stem te willen geven. De landelijke Facebookgroep Gele Hesjes NL heeft inmiddels ruim 33.000 leden.

