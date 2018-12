Karavaev: 'Ik herhaal het 100 keer, we moeten winnen'

Vitesse speelt nog drie wedstrijden tot aan de winterstop. Tegen VVV, Kozakken Boys(beker) en De Graafschap. 'Dat zijn hele belangrijke wedstrijden. Na onze matige resultaten moeten we echt verbeteren en de laatste drie wedstrijden winnen,' aldus de Russische back.

Maar makkelijk wordt dat niet tegen een VVV dat maar twee punten minder heeft. 'Ik herinner mij de laatste wedstrijd tegen hun. We stonden uit met 2-0 bij ze achter bij rust, toen scoorden we er nog wel twee. Maar het wordt zwaar, net zoals toen. We moeten ons eigen voetbal spelen en dan moeten we winnen. Ik zal kan het wel 100 keer herhalen.'

Interesse Zenit

En als Vitesse dan nog drie keer weet te winnen, dan gaan de Arnhemmers met een iets beter gevoel de winterstop in. Maar of Karavaev dan bij Vitesse blijft is maar de vraag. Zenit Sint-Petersburg toont interesse in de back.

'Ik heb zelf niks gehoord', vertelt Karavaev. 'Ik las het ook in de kranten, maar mijn agent en ik hebben niks gehoord. Ik ben blij hier en wil hier succes hebben. Ook het komende half jaar. Je weet nooit wat er gebeurt, maar ik ben wel blij hier. Dus wat dat betreft wil ik gewoon blijven.'