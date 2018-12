Buurtspraak Ede opgenomen op bijzondere erfgoedlijst

EDE - De Buurtspraak Ede is bijgeschreven in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland. Dat betekent dat de inwoners van de wijk Ede-Veldhuizen erkend worden bij hun missie om hun immaterieel erfgoed levend te houden.

De Buurt Ede en Veldhuizen bestaat al meer dan duizend jaar. In de Middeleeuwen, nog voor het ontstaan van de lokale overheid, werd ter plaatse de Buurtspraak in het leven geroepen. Die kan gezien worden als voorloper van het gemeentelijk bestuur zoals we dat nu kennen.

De Buurtspraak vergaderde eens per jaar met de geërfden, alle inwoners van de buurt die een woning bezitten op eigen grond, over zaken als het beheer van de woeste gronden, de wegen en wateren in de buurt besproken. Alle besluiten werden officieel genoteerd in buurtboeken.

De meeste taken zijn in de loop der tijd bij de lokale overheid terechtgekomen. De Buurtspraak Ede komt echter nog altijd eens per jaar bijeen, op de derde donderdag in september. Voorafgaand aan de Buurtspraak luiden de klokken van de Oude Kerk tien minuten om alle geërfden op te roepen.

Actuele zaken

Inmiddels worden de bijeenkomsten worden vooral vanuit historisch oogpunt voortgezet, maar er zijn nog wel degelijk zaken te bespreken. De Buurt Ede en Veldhuizen is namelijk gezamenlijk eigenaar van een perceel bos in de wijk, het 'buurtbos', en denkt mee over het beheer van de Edese hei en de Edese Schaapskudden, die het in 1953 zelf in het leven riep.

UNESCO

De Buurt Ede en Veldhuizen is één van de laatst overgebleven buurten in Nederland. De gemeenschap kent vandaag de dag nog een buurtrichter (voorzitter), vier buurtmeesters (wethouders), een buurtschrijver (secretaris) en buurtscheuter (veldwachter). Met de bijschrijving in de Inventaris Immaterieel Erfgoed Nederland is de Buurt Ede en Veldhuizen een stap dichter bij een plek op de Werelderfgoedlijst van UNESCO gekomen.

Zie ook: Klokken roepen op tot buurtspraak Ede over bosperceel: traditie ouder dan Prinsjesdag