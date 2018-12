Geen café, maar het havenkantoor op kop Havendam Harderwijk

HARDERWIJK - Er komt geen café aan de kop van de Havendam in Harderwijk. Het college van Harderwijk wil daar een nieuw Havenkantoor bouwen. Buren en andere horecaondernemers waren tegen de komst van het hoge gebouw. Wethouder Christianne van der Wal: 'dit is de gulden middenweg.'

Niet alleen het Havenkantoor wordt verplaatst. Ook het bekende leugenbankje komt daar te staan: 'met overkapping' en er komt een toilet voor mindervaliden dat 24 uur per dag toegankelijk is. Voor de nieuwbouw is 500.000 euro begroot, de grond is al in bezit van de gemeente. Van der Wal: 'het is een gebouw van 80m2, dat moet zelf met de huidige prijzen lukken met dat budget.' Niet bouwen was voor de wethouder geen optie. 'Deze grond heeft een bouwbestemming, niet bouwen zou door de afschrijving veel geld kosten. Daarnaast heeft ook de raad ons opdracht gegeven om de grond te ontwikkelen.

Bewoners Havendam

Bewoners van de Havendam zijn niet blij met de oplossing. 'Ik heb liever dat er niks gebouwd word. Laagbouw is beter dan hoogbouw, maar het uitzicht is verpest. Ik woon hier al zo lang en ik snap niet waarom het uitzicht moet veranderen,' vertelt mevrouw De Boer. Ook heeft zij er geen vertrouwen in dat zij nu wel worden betrokken in de plannen van de gemeente. 'De communicatie is niet fijn. We worden jammer genoeg niet bij de plannen betrokken. Ik denk niet dat het nu anders zal zijn.'

'Het Havenkantoor is beter dan een café. Het Havenkantoor hoort tenminste bij de haven en is daar wat meer op zijn plek dan horeca,' aldus bewoner van de Havendam Aalt Jansen.

Ontwerpen

Drie lokale architecten mogen een ontwerp maken. De gemeente wil het pand graag in 'Zuiderzeestijl' hebben en het moet minder hoog worden dan het café zou worden. Dat café komt op een andere locatie: 'Dat kan overal zijn, bijvoorbeeld op het Dolfinariumeiland of in de binnenstad, aldus Christianne van der Wal.

Het Havenkantoor komt op deze nieuwe, centrale, plek omdat de gemeente heeft gemerkt dat het zwaartepunt van de recreatievaart meer op de Stadshaven en de Strandhaven is komen te liggen.

De raad moet nog instemmen met het plan. Als het doorgaat hoopt de wethouder het nieuwe havenkantoor voor het vaarseizoen van 2021 te openen.